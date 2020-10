GF Vip, Francesca Pepe contro Andrea Zelletta: arriva la dura reazione di Natalia Paragoni, fidanzata dell’ex tronista.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera, 12 ottobre 2020. Una puntata in cui, in studio, abbiamo ritrovato lei, Franceska Pepe, una delle protagoniste assolute di questa edizione. Nonostante sia stata eliminata dalla Casa, la modella continua a lasciare il segno. Come è successo ieri, quando con poche e semplici battute ha scaldato gli animi dei vipponi ancora nella casa. In particolare, è Andrea Zelletta ad aver reagito molto male alle parole di Franceska, che lo ha salutato con un “Ciao comodino”, ironizzando sulla poca presenza dell’ex tronista nelle dinamiche del gioco. Ebbene, in difesa del bel pugliese è arrivata lei, Natalia Paragoni, la sua fidanzata. Attraverso Instagram, l’ex corteggiatrice attacca duramente Francesca, che definisce ridicola e falsa. Scopriamo cosa è accaduto.

GF Vip, Francesca Pepe contro Andrea Zelletta: la fidanzata Natalia sbotta sui social

Franceska Pepe colpisce ancora. Durante la diretta di ieri, la modella ha fatto perdere le staffe ad Andrea Zelletta, che è arrivato persino a piangere per il nervosismo. L’ex gieffina, infatti, ha definito il concorrente ‘comodino’, mandandolo su tutte le furie. A difenderlo, come sempre, ci ha pensato Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea dai tempi di Uomini e Donne. Nelle stories di Instagram, Natalia pubblica alcune immagini della puntata, complimentandosi con Pupo per aver definito Francesca ‘fastidiosa’. Poi, il suo commento: “Io la amavo Francesca, ma adesso è proprio ridicola, con tutti. Una falsa, che ha architettato questa farsa di dire ‘comodino’ al mio ragazzo, che gliel’avevano scritto su Instagram. Personalità zero!“. Natalia fa riferimento al fatto che, sui social, in molti avevano chiesto a Franceska di salutare Andrea proprio con l’appellativo di ‘comodino’. Una richiesta che la Pepe ha soddisfatto, scatenando l’ira di Andrea e Natalia.

Finirà qui questa diatriba? Qualcosa ci dice che siamo solo all’inizio! Non ci resta che attendere le prossime puntate del Grande Fratello Vip per scoprire cosa accadrà nella Casa più spiata della tv!