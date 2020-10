Ieri sera al GF Vip, in collegamento col fratello Enock, l’atteso annuncio di Mario Balotelli: a breve la firma per la nuova squadra.

Durante la nona puntata del GF Vip, il concorrente Enock ha ricevuto una lieta sorpresa: ha potuto parlare con suo fratello Mario Balotelli collegato in diretta. Il calciatore, reduce dall’esperienza non esaltante col Brescia, si trovava in compagnia di amici e della fidanzata di Enock, Giorgia, che il fratello del centravanti nomina spesso all’interno del reality. Enock Barwuah ha subito chiesto a SuperMario dove giocasse, ma il centravanti ex Brescia ha risposto di essere ancora senza squadra: stupito della risposta, Enock ha insistito per sapere la verità, pensando forse che il fratello stesse scherzando, ma Balotelli si è limitato a dire qualcosa che lascia tutti un po’ perplessi: “Tra qualche settimana firmerò”, ha detto. Il celebre Mario ha poi dato anche un consiglio al fratello: “Stai al gioco”, gli ha detto, molto probabilmente riferendosi agli ultimi scontri che hanno visto protagonista Enock nella Casa. Mario ha poi letto al fratello un messaggio da parte dei genitori. Rientrato dal confessionale, Enock ha espresso i suoi dubbi ai coinquilini: evidentemente il concorrente del GF Vip non si capacita del fatto che ad ottobre, nel pieno del campionato, suo fratello non abbia ancora una squadra.

Mario Balotelli, l’annuncio sibillino: il suo futuro sarà presto rivelato?

Ma quale sarà la squadra per la quale firmerà Mario Balotelli? Al momento il centravanti dopo la brusca chiusura dell’esperienza al Brescia, non ha dato indizi, nemmeno sui social. SuperMario appare per ora molto impegnato in allenamenti individuali e videogiochi. Nell’ultimo periodo si era parlato del Genoa, ma la squadra rossoblù ha poi optato per Scamacca. Voci anche su Turchia (Fenerbahce), Romania (Cluj), Grecia (Aris Salonicco), Stati Uniti (Los Angeles Galaxy) e Brasile (Flamengo), ma nulla di concreto. Qualcosa di sicuro è in procinto di accadere, a contendersi Balotelli potrebbero essere Spezia e Benevento, appena entrate in Serie A.

Una cosa è certa, il futuro di SuperMario sarà presto svelato.

