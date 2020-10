Circolava da giorni l’ipotesi che il chiacchieratissimo scatto pubblicato da Dagospia di un bacio gay tra un famoso cantante e un uomo misterioso potesse riguardare Ligabue: ecco il durissimo sfogo dell’artista, tutta la verità.

Era una tra le svariate ipotesi, un tentativo di dare un volto al cantante che, secondo Dagospia, sarebbe stato immortalato in una foto mentre bacia un altro uomo. Basandosi sul colore dei capelli, l’altezza e qualche accessorio che riguarda il vestiario, alcuni hanno ipotizzato che il protagonista dell’ormai celebre bacio potesse essere il grande Ligabue: ecco tutta la verità, il duro sfogo dell’artista. Ha tenuto banco per giorni la notizia bomba rilasciata da Dagospia ed è iniziata una vera e propria “caccia all’uomo” per cercare di capire chi potesse essere il personaggio di spicco coinvolto. Ligabue, durante la presentazione del suo libro tenutasi ieri, ha deciso di risponde anche alla scomoda domanda riguardo il famoso bacio gay e dire tutta la verità.

Ligabue, tutta la verità sul bacio gay

Il celebre artista, seguito su Instagram da oltre ottocentomila persone, ha approfittato della presentazione del libro autobiografico per chiarire la situazione una volta per sempre. Così, quando il giornalista Massimo Cotto gli ha chiesto del presunto bacio gay, Ligabue con il suo carattere sempre ironico e pacato ha chiarito che non si tratta di lui. Il celebre cantante e il giornalista ci hanno riso su e hanno perfino scherzato sulla questione. Sebbene Ligabue abbia affrontato la situazione con la classe che lo contraddistingue, ha però voluto fare una precisazione molto importante e ha usato parole vere e dure riguardo alla “fake news”. L’artista ha spiegato che queste “fake news” non sono un problema solo per chi ne è vittima ma anche per chi si ritrova a leggerle e, col tempo, rischia di non riuscire a comprendere “Dove finisce la verità e inizia la bugia”. Ufficiale quindi, il bacio gay non riguarda Ligabue.

