Verissimo, in arrivo un super ospite da Silvia Toffanin: i fan sono pazzi di gioia per la notizia; sarà in studio per la prima volta.

Una sorpresa dopo l’altra nello studio di Verissimo. Dopo l’intervista esclusiva a Can Yaman, l’affascinante attore turco, protagonista di Daydreamer, una nuova, meravigliosa, notizia ha fatto gioire i fan. E indovinate un po’? C’entra proprio la serie tv turca che sta appassionando il pubblico italiano. Chi sarà intervistato da Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 17 ottobre? Ve lo sveliamo subito!

Verissimo, in arrivo un super ospite da Silvia Toffanin: è la prima volta in assoluto

Sabato scorso Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio l’attore del momento. Parliamo di Can Yaman, che si è raccontato per la prima volta a Verissimo, emozionando i tantissimi fan italiani. Si, perché da qualche anno l’attore è diventato un vero e proprio idolo per il pubblico italiano. Merito dei ruoli che interpreta nelle serie tv di successo di cui è protagonista: prima l’affascinante Ferit Aslan in Bitter Sweet, poi il ribelle Can Divit in Daydreamer. E proprio in Daydreamer, Can sta facendo sognare tutti con la romantica storia d’amore con la dolce e ingenua Sanem. Ad interpretarla è la bellissima Demet Ozdemir. E, indovinate un po’? Sarà proprio lei la super ospite della prossima puntata di Verissimo! Dopo il ‘signor Can’, anche la dolce Sanem è sbarcata in Italia e per la prima volta in assoluto si racconterà ai microfoni di una trasmissione italiana. Una notizia meravigliosa per i fan dell’attrice, che non vedono l’ora di seguire la puntata.

L’appuntamento, come sempre, è per sabato pomeriggio a partire dalle ore 16.00. Silvia è pronta a soddisfare tutte le curiosità dei fan e farci conoscere più a fondo la meravigliosa Demet. E voi, seguirete l’intervista esclusiva?

Demet Ozdemir per la prima volta nella tv italiana

Come abbiamo anticipato, quella di sabato a Verissimo sarà la prima volta in assoluto per l’attrice turca in una trasmissione italiana. Per Can Yaman, invece, quella nello studio della Toffanin è stata la terza volta in cui ha partecipato come ospite sul nostro piccolo schermo: l’attore era già stato a C’è posta per te e a Live Non è la D’Urso, il talk della domenica sera di Barbara D’Urso.