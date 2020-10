Doc – Nelle tue mani, anticipazioni prima puntata 15 ottobre: cosa accadrà

Giovedì 15 ottobre 2020 andrà in onda la prima puntata di “Doc – Nelle tue mani”: ecco le anticipazioni dei primi episodi

Doc – Nelle tue mani è una serie televisiva diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco. La serie è ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni. Il dottore, risvegliatosi dal coma dovuto a un incidente stradale avvenuto il 31 maggio 2013, che gli ha causato lesioni cerebrali, ha dimenticato tutto quanto avvenuto nei dodici anni prima dell’accaduto. La serie è andata in onda per la prima volta tra fine marzo e inizio aprile. La serie televisia originariamente era composta da sedici episodi, ma, in seguito alla diffusione di Covid-19 nel paese, le riprese sono state sospese e sono andati in onda solo otto episodi. La prima stagione, però, si è rivelato un autentico successo: la serie tv, che vede come protagonista principale Luca Argentero, ha superato addirittura otto milioni di telespettatori, scardinando la concorrenza delle reti avversarie. Le riprese della seconda stagione sono terminate e la serie televisiva è pronta per tornare su Rai Uno con nuovi ed entusiasmanti episodi.

Doc – Nelle tue mani, anticipazioni prima puntata

Giovedì 15 ottobre 2020 andrà in onda la prima puntata di Doc – Nelle tue mani, serie televisiva diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, in onda su Rai Uno con Luca Argentero. I telespettatori sono desiderosi di conoscere la sorte dei protagonisti della serie tv. Nell’ultima puntata della prima stagione, andata in onda il 16 aprile scorso, Carolina (Beatrice Grannò) era stata ricoverata a causa di una patologia non ancora nota. Alba (Silvia Mazzieri) e Riccardo (Pierpaolo Spollon) sembravano sempre più vicini, tanto che la giovane si ingelosiva quando l’uomo indirizzava le sue attenzioni verso altre donne. Andrea Fanti (Luca Argentero) nel frattempo cercava di recuperare pian piano frammenti di memoria utili a ricostruire che uomo è stato negli ultimi dodici anni. L’uomo, inoltre, aveva ripreso a corteggiare la moglie Agnese (Sara Lazzaro).

Cosa accadrà nella prima puntata della nuova stagione? Nel nono episodio, intitolato “In salute e in malattia“, Andrea Fanti, ancora innamoratissimo della moglie Agnese, è convinto di averla riconquistata. L’uomo è felice perché pensa di essere riuscito a salvare la relazione. Nel frattempo, propone di organizzare un matrimonio in reparto per un paziente che lotta tra la vita e la morte. Gabriel fa una proposta che rompe l’equilibrio creatosi faticosamente tra gli specializzandi. Nel decimo episodio invece, intitolato “Quello che siamo“, il protagonista sarà Lorenzo Lazzarini. Un paziente, infatti, svela un segreto che riguarda la sua sfera sentimentale e ciò suscita grande sorpresa nei suoi colleghi.