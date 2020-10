Uomini e Donne, Lucrezia Comanducci: sapete quanti anni ha? Ecco tutte le info sulla donna che sta conoscendo Armando Incarnato.

Lucrezia Comanducci è una delle protagoniste della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5: la splendida donna dagli occhi chiari ed i capelli biondi ha fatto girare la testa a tutti. Inizialmente contesa tra Gianluca del Trono Classico e Armando Incarnato del Trono Over, ad oggi è rimasta nel programma solo per conoscere il Cavaliere napoletano. Su Lucrezia si hanno pochissime informazioni dato che i suoi canali social sono privati: la romana è estremamente riservata e proprio per questo motivo i dettagli sul suo conto li scopriamo dal portale Novella2000 e non dai profili della diretta interessata. Sapete quanti anni ha? Non tutti avrebbero indovinato la sua età!

Uomini e Donne, Lucrezia Comanducci: sapete quanti anni ha?

Lucrezia Comanducci è una delle donne più chiacchierate di Uomini e Donne nella stagione in corso che vede Trono Classico ed Over uniti in un unico studio. La romana ad oggi sta conoscendo Armando Incarnato, Cavaliere del Trono Over: le info su di lei le apprendiamo dal portale Novella2000. E’ nata a Roma nel 1987: Lucrezia ha dunque 33 anni! Di professione, si legge sul web, fa l’impiegata amministrativa: si occupa della parte amministrativa in una società di trasporti. La Comanducci ha anche la passione per il make up: è infatti anche una truccatrice, amante dei viaggi. Lucrezia ha parlato delle sue precedenti relazioni: si è lasciata tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate del 2020 dopo una storia durata tre anni. La relazione non poteva più andare avanti dopo alti e bassi e per questo ha deciso di metterci un punto e ricominciare. Il suo account Instagram è privato: la Comanducci non è molto attiva e non ha interesse ad ‘aumentare i follower’, al momento. Il suo profilo conta infatti solo 177 utenti che la seguono.