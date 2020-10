Grave lutto per Francesco Renga: è morto il papà Salvatorico; era malato di Alzheimer.

Si è spento all’età di 91 anni Salvatorico Renga, padre del noto cantautore Francesco. È successo nella mattinata di ieri, mercoledì 14 ottobre, a Brescia, presso la Rsa Villa di Salute della Fondazione Paola di Rosa, al Villaggio Montini. L’uomo era da tempo malato di Alzheimer, come ha raccontato Francesco Renga in un’intervista a Domenica In, lo scorso ottobre 2019: “Mio padre si ricorda solo di mia madre. Quando vede mia sorella gemella, la scambia per me”. I funerali di Salvatorico Renga saranno organizzati in forma privata.

Grave lutto per Francesco Renga: nella mattina di mercoledì si è spento il suo papà, Salvatorico, di 91 anni. Una perdita dolorosa per il cantante e per i suoi fratelli Paola, sorella gemella, e Stefano, dopo la scomparsa della mamma Jolanda, a soli 52 anni, Salvatorico Renga, nato a Tuli, in provincia di Sassari, era da molti anni malato di Alzheimer. Da giovanissimo entrò a far parte della Guardia di Finanza, per poi trasferirsi al Nord, dove divenne Maresciallo di stanza a Muggia, in Friuli Venezia Giulia. È proprio lì che nacquero Francesco e la sorella gemella Paola, precisamente a udine.

Nonostante la malattia, nella mente del papà di Renga è rimasto vivo il ricordo e l’amore per la moglie, Jolanda, scomparsa a soli 52 anni. “L’Alzheimer è brutto, mio padre si ricorda solo di mia madre”, aveva raccontato il cantante a Domenica In. “Vive in un mondo tutto suo, popolato solo da mia madre”, aveva invece dichiarato a Verissimo, in un’intervista dello scorso maggio. I funerali saranno celebrati a Brescia, in forma privata.