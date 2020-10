John Travolta, l’emozionante messaggio: parole da brividi

John Travolta è uno degli attori più celebri di Hollywood e, solo qualche giorno fa, ha condiviso un emozionante messaggio: ecco le parole da brividi.

È uno dei volti iconici di Hollywood: John Travolta ha segnato le generazioni con i suoi personaggi e, nonostante una carriera a tratti travagliata, si è consacrato come uno dei più grandi attori statunitensi. Impossibile da dimenticare nel ruolo che gli garantì la fama internazionale ne La febbre del sabato sera. Iconico e sopra le righe nell’acclamatissimo Pulp Fiction, divertente e ironico in Hairspray- Grosso è bello. I film di successo di cui è stato protagonista sono innumerevoli e per dargli il giusto plauso non sarebbero sufficienti alcune righe. Chi non ha ballato e cantato con lui sulle note di Grease? La sua vita privata, purtroppo, è stata molto travagliata e difficile. John Travolta ha perso la prima compagna a causa di un cancro e nel 2009 è venuto a mancare il figlio Jett, appena sedicenne. Solo qualche mese fa, ancora un evento drammatico segna la sua vita: muore la moglie Kelly Preston a causa di un cancro al seno. Proprio a lei, John Travolta rivolge un emozionante messaggio: ecco le parole da brividi.

John Tavolta, l’emozionante messaggio per il compleanno della moglie

Si erano conosciuti sul set e sposati negli anni novanta e dalla loro relazione sono nati tre splendidi figli: Jett, Benjiamin e Ella, con cui a fine agosto il celebre attore ha condiviso un video straziante in memoria della moglie. John Travolta ha voluto omaggiare ancora la splendida Kelly Preston con un messaggio emozionante condiviso sul suo profilo Instagram nel giorno che sarebbe stato il suo compleanno. Le parole da brividi dell’attore hanno toccato profondamente i fan. “Buon compleanno tesoro” scrive il celebre attore, in allegato ad un’immagine che mostra i suoi genitori il giorno del matrimonio e lui stesso e Kelly Preston nel loro. “È stato bello vedere il nostro accanto al loro” continua, aggiungendo “con tutto il mio amore“. La perdita della moglie è un dolore ancora vivo e drammatico che John Travolta e la sua splendida famiglia devono affrontare, come dimostra questo toccante omaggio fatto alla donna che ha amato profondamente.

Non possiamo che augurare anche noi “buon compleanno” alla splendida Kelly Preston, il cui sorriso continua a risplendere.