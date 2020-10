Siamo giunti ormai agli sgoccioli per Temptation Island ed è arrivato il momento del falò di confronto tra Speranza e Alberto: “Mi hai mai visto così felice?”

Fin dall’inizio della loro avventura, Alberto e Speranza avevano mostrato sostanziali differenze nel loro modo di approcciarsi a Temptation Island: lui molto sereno, a suo agio, ha instaurato una complicità molto particolare con la tentatrice Nunzia che ha più volte lasciato Speranza in stato di shock. La fidanzata, invece, ha approfittato delle settimane divisi per riflettere su se stessa, sulla loro relazione e per osservare il comportamento di Alberto, decisa ad andare fino in fondo. Ecco il drammatico epilogo della coppia a Temptation Island, giunta al falò di confronto: come andrà a finire tra Alberto e Speranza? Fin dal primo momento i toni tra i due sono freddi e forti, Speranza ammette di amare ancora il fidanzato, ma lo accusa di essere stato una vera delusione. Alberto, dal canto suo, continua a ribadire che la fidanzata non vede e non ammette i problemi della coppia. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island per Speranza e Alberto sembra orientato verso una fine drammatica. Ecco cos’è successo nel programma condotto dalla bella Alessia Marcuzzi. Fidanzati da sedici anni, il percorso della coppia è iniziato in modo turbolento. Fin da subito, Speranza ha assistito a video su video del suo fidanzato e della complicità creatasi con la single Nunzia. Poco prima del falò di confronto, la ragazza ha visto anche un bacio tra i due.

Temptation Island, il falò di Speranza e Alberto

Durante il loro falò di confronto a Temptation Island, Alberto insiste a dichiarare che due persone che litigano ogni giorno non possono pensare di sposarsi o andare a convivere, cosa che invece Speranza desidera. “Mi hai mai visto così felice?” ha chiesto Alberto alla fidanzata, alludendo ai filmati. Lei ha risposto di sì, ma Alberto sembra irremovibile sul fatto che non vuole più fingere. Il ragazzo ribadisce di essere stato se stesso, anche se sa di aver fatto soffrire Speranza durante il suo percorso a Temptation Island. Da parte sua, la fidanzata gli ha spiegato, con la voce rotta, che non sarebbe mai stata capace di fargli del male. Ha aggiunto di non aver parlato male di lui nemmeno quando ha visto i filmati shock con la single Nunzia. Speranza ha parlato di un momento particolare in cui Alberto, a casa sua, le ha detto qualcosa di importante, ma non rivela cosa. Mentre lui insiste che questo percorso è servito ad entrambi a capire che non sono felici, Speranza ribadisce quanto il comportamento del fidanzato sia stato sbagliato e irrispettoso nei suoi confronti. “Non così” afferma, non è questo il modo in cui avrebbe dovuto risolvere i problemi tra loro, farle capire che le cose non andavano. A Temptation Island, Alberto e Speranza sembrano giunti ad un punto di non ritorno.

Per scoprire come andrà a finire tra Alberto e Speranza dobbiamo aspettare l’ultima puntata!