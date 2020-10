Giada, la dolce contessina figlia di Patrizia De Blanck, stupisce con uno scatto che svela un suo lato molto sensuale: il look è da capogiro.

La dolce contessina Giada De Blanck lascia il web a bocca aperta con una foto pubblicata su Instagram che nessuno si sarebbe mai aspettato: una trasformazione davvero incredibile per la tenera Giada, che abbiamo conosciuto nei primi anni Duemila come concorrente dell’Isola dei Famosi. A quanto pare, la bionda trentenne ha deciso di svelare un lato di sé insospettabile, facendosi immortalare con un look decisamente aggressivo e molto molto intrigante. A giudicare dai like e dai commenti ricevuti sotto al post, il risultato è più che soddisfacente. Vediamo di quale immagine si tratta, vi assicuriamo che resterete scioccati dal cambiamento di Giada De Blanck!

Giada De Blanck, il look da femme fatale fa impazzire il web

Lunghi capelli biondi, abitino nero succinto che mette in risalto un fisico davvero niente male e stivali neri in pelle che danno un tocco aggressivo e molto sensuale: nella foto Giada De Blanck sembra un’altra, ma è proprio questo cambiamento a stupire in positivo. La giovane donna dimostra così di avere, oltre alla dolcezza, anche un altro lato tutto da scoprire. C’è da dire che nonostante il look vistoso, la piccola De Blanck non perde assolutamente la sua classe innata, non risultando per nulla volgare. La foto che ha spiazzato i follower fu postata qualche mese fa, il 18 maggio, in concomitanza con la riapertura di molte attività dopo il lockdown. La didascalia sotto l’immagine contiene dei riferimenti proprio a questa delicata fase che tutti stiamo attraversando e a sé stessa, ai suoi sogni e alla sua vita. Ecco le parole scritte da Giada De Blanck: “Make a wish io sono una sognatrice e troppi ancora ne ho da realizzare oh!I sogni non ce li può levare nessuno!!neanche questa fase incubo storico che ci ha cambiato e stravolto la vita…dove tutto è così difficile, non si molla neanche questa volta!voglio pensare che la forza dei sogni e della mia voglia di vivere nella vita è sempre stata superiore e più forte delle cose brutte contro le quali ho sempre lottato e da sempre ho ancora un conto in sospeso..con la vita, con il tempo, con il karma e con i sogni che ho ancora da realizzare !quindi non si molla mai!!!”.

Cosa ne pensate? Vi piace questa nuova versione della contessina? A noi sì, tantissimo. Complimenti, Giada!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui