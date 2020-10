Ricordate Claudio Sona a Uomini e Donne? Beh, il suo look è cambiato non poco: guardate il cambiamento dell’ex tronista del Trono Gay.

Claudio Sona è un volto molto noto alla tv: lo ricorderanno tutti per la sua partecipazione a Uomini e Donne. Il classe ’87 di Verona è stato il primo tronista a salire sul ‘Trono Gay’: il suo percorso all’interno del dating show di Maria de Filippi è stato davvero interessante e terminò con una splendida scelta. Claudio decise di uscire dal programma e proseguire la sua conoscenza senza le telecamere tra le braccia di Mario Serpa. La loro relazione però ha avuto vita breve: i due fecero molto chiacchierare soprattutto per alcune segnalazioni arrivate una volta usciti dal programma. Attualmente Claudio è molto conosciuto nella sua città e nel resto d’Italia: il suo bell’aspetto gli permette di essere protagonista di scatti che lasciano tutti senza fiato. Con il tempo è cambiato qualcosa nel suo look: guardate com’è cambiato dall’ultima volta che l’abbiamo visto in tv!

Claudio Sona, da Uomini e Donne ad oggi: com’è cambiato l’ex tronista

Claudio Sona ha scelto Mario Serpa nel programma Uomini e Donne. Il loro ‘momento’ sulle sedie rosse, uno di fronte all’altro, fu veramente commovente per tutti i fan del programma: l’amore tra loro sembrava davvero alle stelle, peccato che poco dopo giunse ai titoli di coda. Claudio, quando sedeva sul trono, portava i capelli rasati ai lati ed un bel ciuffo, quasi riccio. Eccolo durante la sua scelta:

E’ cambiato oggi, lo sapete? Ora il bel Sona ha un look più ‘wild’ per alcuni: porta i capelli lunghi e ricci. E’ davvero bellissimo così.