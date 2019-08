La guerra mediatica tra Mario Serpa e Claudio Sona continua: spuntano dei video di Juan, l’ex del tronista che smentisce tutto.

Da quando è scoppiata la guerra mediatica tra Mario Serpa e la redazione di Uomini e Donne finalmente Claudio Sona è intervenuto per raccontare la sua versione dei fatti in merito alle voci che girano sul suo conto, messe in giro dal suo ex corteggiatore. L’ex tronista ieri ha spiegato che le accuse del Serpa sono infondate e che durante il trono non era fidanzato: queste sue dichiarazioni hanno riaperto il caso e Mario ha deciso di rendere pubblici alcuni video, risalenti a due anni fa, di Juan. Ecco di cosa si tratta.

Leggi anche:

E’ guerra tra Mario Serpa e Claudio Sona: spuntano dei video di Juan, l’ex del tronista

Mario Serpa non ha mandato giù le parole dell’ex tronista Claudio Sona che ha smentito ogni tipo di accusa fatta sul suo conto. Il caso che sembrava archiviato è tornato a galla con dei video pubblicati dall’ex corteggiatore poco fa su Instagram. Mario ha pubblicato delle confessioni di Juan risalenti a due anni fa: “Claudio è una persona che ho voluto e amato tanto al punto da ridurmi come mi sono ridotto, che è vergognoso. Gli ho chiesto di chiedermi scusa dopo quello che ha detto e scritto su di me perchè non c’è niente di vero“.

L’ex fidanzato di Claudio Sona ammette che i due non si sono mai lasciati, anche quando il veronese era seduto sul trono di Uomini e Donne. “Non ci siamo mai lasciati, ci siamo sempre frequentati. Ci sono tutte le prove, sia scritte, sia registrate telefonicamente, sia sulle telecamere di casa mia, che ne è piena… Tutti i nostri incontri a Verona, mi ha fatto fare anche un tatuaggio per dimostrarmi l’amore…”: sono queste le parole di Juan che riaprono dunque il caso che mette in dubbio l’onesta del Sona.

Come andrà a finire?

Per restare sempre aggiornato su tutto ciò che accade a Uomini e Donne CLICCA QUI