X-Factor, Emma Marrone: sapete quanto costa la t-shirt bianca che ha indossato? Il prezzo esatto vi stupirà.

Tra le ex protagoniste di Amici di Maria De Filippi, lei è una delle più amate in assoluto. Parliamo di Emma Marrone, che al talent show di Canale 5, ha partecipato ben 10 anni fa, portandosi a casa il primo premio. Una carriera che, da quel momento, è stata in continua ascesa: una serie di successi incredibili per la bella salentina, che è ad oggi una delle cantanti più apprezzate ed ascoltate del nostro Paese. E, quest’anno, per Emma è iniziata anche un’altra avventura, del tutto inedita: la Marrone è uno dei giudici ufficiale di X-Factor! Il talent di Sky è giunto alla quinta puntata ed Emma è più carica che mai. E, soprattutto, mai banale in termini di look! Nell’ultima puntata, la cantante ha sfoggiato un outfit casual che ha fatEto impazzire tutti. Sotto la giacca in jeans, Emma ha indossato una t-shirt bianca, decisamente basic, con una semplice scritta all’altezza del petto. Ma sapete quanto costa? Il prezzo vi lascerà di stucco!

X Factor, Emma Marrone: ecco quanto costa la t-shirt indossata nella quinta puntata del talent

Emma Marrone sa sempre come incantare il suo pubblico. E non solo con la sua meravigliosa voce. La cantante, attualmente nella giura di X-Factor, è famosa per i suoi look mai banali. E, nella scorsa puntata del talent, Emma ha indossato un completo decisamente ‘casual’, ma non proprio economico! La Marrone ha optato per un jeans a zampa nero, maglietta bianca con scritta “Yes, it’s me”, e giubbino di jeans chiaro, con sfumature blu scuro. Ma sapete quanto costa la t-shirt sfoggiata da Emma? Ebbene, si tratta di un capo firmato Vicktoria Beckham, che, come riporta Fanpage.it, sul sito ufficiale ha un valore di 110 euro.

A rendere il look ancora più ‘strong’, la particolare pettinatura scelta da Emma, che ha sciolto i capelli, ma tirandoli indietro. Insomma, è davvero difficile, per la Marrone, passare inosservata! E voi, state seguendo questa nuova edizione di X-Factor?