Stefano Bettarini contro Pierpaolo Pretelli: spunta un messaggio inviato a Nicoletta Larini, fidanzata dell’ex calciatore.

Il Grande Fratello Vip 5 sta regalando colpi di scena giorno dopo giorno: cast scelto da Alfonso Signorini per questa edizione del reality show si sta rivelando decisamente vincente. E, tra i protagonisti assoluti di questa edizione, c’è senza dubbio Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la notizia è uno dei concorrenti più chiacchierati della casa, soprattutto per il forte legame creatosi con Elisabetta Gregoraci. Nascerà qualcosa tra i due? Staremo a vedere. Ma i fan più attenti ricorderanno che il bel Pierpaolo è stato anche un tentatore di Temptation Island Vip. Nel docu-reality, Pretelli aveva puntato Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini. Ed è stato proprio quest’ultimo, a CasaChi, che ha parlato di nuovo di questa esperienza, rivelando un particolare retroscena, avvenuto dopo Temptation Island. Scopriamo insieme cosa è successo!

Stefano Bettarini contro Pierpaolo Pretelli: avrebbe inviato un messaggio alla sua fidanzata Nicoletta, dopo Temptation Island Vip

Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti più amati del GF Vip. Ma forse non tutti ricordano che il bel gieffino è stato anche protagonista di Temptation Island Vip, qualche edizione fa. Nel villaggio, Pierpaolo aveva provato ad avvicinarsi a Nicoletta, fidanzata di Stefano Bettarini. La ragazza, però, non è sembrata molto interessata al bel Pretelli. A distanza di tempo, però, Stefano non sembra aver dimenticato quell’episodio, anche perché, al termine della trasmissione, Pierpaolo avrebbe mandato un messaggio alla Larini. “Quel tentatore lì, ce l’ho qui. Ho ancora la vena al collo gonfia”, afferma Bettarini a CasaChi. Ed è proprio lì che mostra a tutti il ‘messaggio incriminato’: “Nico come stai?”, ha scritto Pierpaolo. Nulla di eclatante, ma per Stefano un tentativo di ‘riattaccare bottone’ con la sua fidanzata. “Che sia un mezzo provolone mi pare che nella Casa sia stato già dimostrato”, aggiunge l’ex calciatore.

Insomma, parole che non sono passate inosservate, quelle di Stefano per Pierpaolo. E voi, siete d’accordo con l’opinione di Bettarini, o credere nell’interesse di Pretelli per la Gregoraci?