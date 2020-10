GF VIP, Francesco Oppini scoppia in lacrime: nessuno l’aveva mai visto così. Il concorrente ha spiegato ai suoi coinquilini il motivo del suo umore nero.

Prosegue il reality più famoso d’Italia: il Grande Fratello VIP continua a regalare tanto intrattenimento al pubblico di Canale 5. Questa sera di 16 ottobre andrà in scena una nuova puntata: cosa aspettarsi? Certamente ci sarà un’eliminazione ed una nuova nomination. In molti si aspettano new entry: Alfonso Signorini ha annunciato la novità, senza però svelare il profilo del prossimo concorrente del GF VIP. Nell’attesa di conoscere chi entrerà nella casa, in tanti hanno lanciato varie ipotesi: c’è chi ha detto Claudio Sona, chi Alejandra Onieva, chi Claudia Galanti, Francesco Nozzolino ed infine Alice Bellagamba. Chi sa, forse sarà proprio uno di questi? Intanto nel pomeriggio la casa di Cinecittà è piuttosto animata ma Francesco Oppini attira l’attenzione di tutti: il figlio di Alba Parietti si è lasciato andare ad un lungo sfogo, stava davvero male. Ecco cosa è successo.

Nessuno l’aveva mai visto così ed è per questo che si sono avvicinati in tanti per chiedere cosa fosse successo. Nel pomeriggio Francesco Oppini è scoppiato in lacrime e dopo aver ricevuto attenzioni ed abbracci ha finalmente svelato il motivo del suo umore. Sono giorni particolari, ha spiegato, perchè è in questo periodo che cade una ricorrenza che fa gli male ricordare. “Sono ricorrenze che fuori vivo in un modo, qui no” sono state le sue prime parole. In seguito con alcuni dei suoi coinquilini, il figlio di Alba Parietti ha tirato in ballo la terribile vicenda che gli è accaduta in passato, quando ha perso la sua fidanzata vittima un incidente. “Non è lasciarsi o il trauma di un tradimento, lì devi capire che questa roba non esiste più. Ne sono uscito grazie a mia madre, grazie ad i miei amici. Il giorno dell’incidente io chiamai e rispose la madre, mi disse dell’incidente. Le chiesi come sta, non rispondeva. Rifeci la stessa domanda e mi disse ‘è morta’. Tutto il resto è contorno” ha proseguito Oppini. Il sorriso contagioso del concorrente oggi pomeriggio è spento.