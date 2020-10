Demet Ozdemir a Verissimo: quel dettaglio non sfugge, tutti lo hanno notato durante l’intervista nello studio di Canale 5.

Il giorno che tutti aspettavano è arrivato! Dopo l’intervista esclusiva a Can Yaman, andata in onda lo scorso sabato, questo pomeriggio è stata la volta della sua collega. A Verissimo, per la prima volta in assoluto nella tv italiana, Demet Ozdemir si è raccontata ai microfoni di Silvia Toffanin. L’interprete della dolcissima Sanem di Daydreamer era uno degli ospiti più attesi di questa puntata: i fan della serie tv turca non vedevano l’ora di seguire l’intervista della giovane attrice. E, durante la puntata, in tantissimi hanno commentato l’intervista attraverso i social, in particolare su Twitter. È proprio lì che, in tantissimi, hanno notato un particolare ‘dettaglio’ nell’intervista di Demet. Voi ve ne siete accorti? Scopriamo di cosa si tratta!

Demet Ozdemir a Verissimo: quel dettaglio non sfugge, cosa è successo durante l’intervista

La storia d’amore tra il signor Can Divit e la dolcissima Sanem sta facendo sognare i telespettatori di Daydreamer- Le ali del sogno. E, inevitabilmente, anche gli attori sono entrati nel cuore dei fan. Fan ai quali Verissimo ha regalato due splendide sorprese, una dopo l’altra. Sabato scorso Silvia Toffanin ha accolto in studio l’affascinante Can Yaman, che si è raccontato in una lunga intervista, in cui ha dimostrato di saper parlare benissimo la lingua italiana. Oggi è stata la volta di Demet Ozdemir, l’interprete di Sanem, anche lei ospite di Verissimo nella puntata in onda questo sabato, 17 ottobre. Ebbene, è stato proprio durante la sua intervista che i telespettatori hanno notato qualcosa di davvero particolare. E in tantissimi hanno deciso di condividerlo con gli altri, attraverso numerosi Tweet. Date un’occhiata:

Proprio così! A tradurre le risposte della Ozdemir durante l’intervista A Verissimo non è stata un’interprete qualsiasi, bensì la doppiatrice di Sanem in Daydreamer! Una voce che, ormai, è entrata nel cuore dei telespettatori, che non hanno potuto fare a meno di riconoscerla e di scriverlo sui social. Un’intervista bellissima quella di Demet, che, come ha sottolineato Silvia, è entrata ormai nel cuore degli italiani. L’attrice ha dichiarato di sentire forte l’affetto del pubblico italiano, che le arriva soprattutto attraverso i social. E voi, cosa aspettate a seguire la bellissima Sanem sul suo profilo ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!