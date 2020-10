GF Vip, Elisabetta Gregoraci: sapete quanto costa l’abito nero indossato in puntata? La cifra da capogiro vi lascerà di stucco.

Ieri sera, venerdì 16 ottobre 2020, è andata in onda una nuova, ricchissima, puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto: liti, lacrime, sorprese, e rivelazioni. Come quella, davvero toccante, di Adua Del Vesco, che ha raccontato per la prima volta dello stupro subito a soli 12 anni. Una puntata in cui si è delineata sempre più la ‘spaccatura’ in due della casa. All’interno del reality sembra essersi formato un vero e proprio gruppo, che, a detta degli altri concorrenti, si tutela a vicenda, salvandosi dalle nomination e mandando a rischio eliminazioni tutti gli altri. Nel famoso gruppo, definito da Guenda Goria ‘branco’, c’è anche lei, Elisabetta Gregoraci. La splendida conduttrice è una delle protagoniste assolute della quinta edizione del reality e, ieri sera, ha incantato tutti col suo look. Un abito nero che non è passato inosservato, ma sapete quanto costa? Ecco il prezzo esatto!

GF Vip, Elisabetta Gregoraci: quanto costa l’abito nero indossato in puntata? Il prezzo esatto

Di bellezze, nella Casa del GF Vip 5, ce ne sono davvero tante, in questa quinte edizione. Tra queste c’è senza dubbio lei, Elisabetta Gregoraci, che per la prima volta ha deciso di mettersi in gioco all’interno di un reality show. Nella Casa, la showgirl calabrese ha instaurato un legame molto forte con Pierpaolo Pretelli: ‘amicizia speciale’, come la definiscono loro. E attraverso il reality di Signorini, la Gregoraci si sta facendo conoscere al 360 gradi dal pubblico, mostrando lati del suo carattere finora inediti. Ma, indubbiamente, Elisabetta sta incantando tutti anche con la sua innegabile bellezza. E con i suoi look, eleganti e mai banali. Ieri sera, in occasione della diretta in prima serata, Elisabetta ha indossato un abito nero che non è passato inosservato. Un abito aderente, con una notevole scollatura a v, che ha messo in risalto il suo fisico scultoreo.

Eh si, una abito davvero incantevole. Ma sapete quanto costa? Si tratta di un capo firmato Balmain, dal valore di 1390 euro. A completare il look, Elisabetta ha indossato sandali con tacco a spillo neri. E a voi, è piaciuto il look scelto dalla Gregoraci per la decima puntata del Grande Fratello Vip?