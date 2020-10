Marica Pellegrinelli è risultata positiva al Coronavirus: la modella e showgirl italiana non è asintomatica, ha svelato le sue condizioni fisiche e come ha scoperto di avere il Covid attraverso le sue IG story.

Il Coronavirus continua a non dar tregua: nella giornata del 17 ottobre sono stati registrati oltre 10 mila positivi in Italia. Lombardia, Campania e Piemonte sono le regioni più colpite: la curva epidemica in Italia si impenna ed il governo lavora per varare nuove misure anti Covid per provare a contenere ulteriori ed eventuali contagi. Sono tanti i personaggi famosi ad aver contratto il virus: nelle ultime ore è arrivata la notizia che riguarda Marica Pellegrinelli. La modella e showgirl italiana è sintomatica: ha spiegato ai suoi fan di Instagram come ha scoperto di avere il Covid e quali sono i suoi sintomi.

Coronavirus, Marica Pellegrinelli positiva: non è asintomatica, come sta

Marica Pellegrinelli attraverso le sue Instagram stories ha annunciato di aver contratto il Coronavirus e di non essere asintomatica: per due giorni ha sofferto di forti emicranie e dolori alle ossa. Ha avuto anche una nausea forte. “Sono risultata positiva al tampone. Spero di dare un po’ di positività. Ho avuto due giorni con forte mal di testa, nausea ed ossa rotte. Sono riuscita subito ad isolarmi” sono le parole della showgirl e modella italiana pronunciate nelle IG story. L’ex moglie di Eros Ramazzotti aveva fatto un test sierologico ma era risultato negativo: non si è fidata dell’esito e così ha deciso di far subito un tampone.

Lo scorso settembre la Pellegrinelli in un’intervista rivelò che i suoi genitori avevano contratto il virus: “Non è stato facile, mia nonna anche ha avuto il Covid ed ha perso un fratello. Però vedo nei bergamaschi una grande voglia di vivere ora”.