Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme: ecco il motivo che li ha spinti a ritrovarsi dopo un mese dall’annuncio della separazione

Ormai è passato un mese dall’annuncio della rottura tra Eros Ramazzotti e Marika Pellegrinelli. La coppia dopo 10 anni di amore ha deciso di mettere fine alla lunga storia d’amore dopo una crisi che durava da ben 3 anni. La causa? La gelosia di Eros nei confronti di Marica. Gelosia rivelata poi fondata perchè Marica avrebbe conosciuto un uomo, un professionista di Milano. Ma niente di ufficiale. Per ora, hanno solo comunicato ai fan che il loro matrimonio è finito.

Il settimanale Chi, però, li ha immortalati oggi insieme. Vediamo nel dettaglio il motivo.

Si sa che quando ci sono i figli di mezzo, è importante che una coppia, seppur separata, mantenga dei buoni rapporti. Sia per dare il buon esempio ai propri piccoli, e sia per mantenere serenità e armonia nella famiglia.

Ed è per questo motivo che Eros e Marica sono stati beccati insieme ai figli al mare. Precisamente si trovano a Taormina, in Sicilia con i loro due bambini. L’occasione di questa reunion familiare è legata al compleanno della loro figlia Raffaela Maria. Dalle foto immortalate da Chi, i due sembrano sereni e sorridenti.