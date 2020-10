Quanto guadagna Milly Carlucci? Rivelato lo stipendio della conduttrice

Sapete quanto guadagna Milly Carlucci? In questo articolo vi diciamo le cifre dello stipendio della conduttrice di Ballando con le Stelle

Camilla Patrizia Carlucci, in arte Milly Carlucci, è una delle conduttrici più famose della televisione italiana. Esordisce nel piccolo schermo negli anni ottanta, quando conduce numerosi programmi sia per la Rai che per Mediaset. La sua notorietà, però, aumenta tra gli anni novanta e duemila, quando conduce programmi di successo, quali “Scommettiamo che…?“, “Luna park“, “Pavarotti & Friends” e soprattutto Ballando con le Stelle. Il talent show, in onda dal 2005 su Rai Uno, è diventata una delle trasmissioni di punta della Rai e ogni sabato sera contende lo scettro ai programmi della rete del Biscione. Da anni ormai, la Carlucci ha ingaggiato un testa a testa con Maria De Filippi, una delle regine della televisione italiana. Il suo Ballando con le Stelle ‘fa la guerra’ negli ascolti a C’è Posta per Te e Tu si que Vales. Di seguito vi riveliamo altre curiosità sulla conduttrice televisiva e soprattutto vi diciamo quanto guadagna.

Quanto guadagna Milly Carlucci?

Milly Carlucci è uno dei volti di punta della Rai. La rete pubblica, soprattutto negli ultimi anni, le ha affidato programmi di successo e prime serate molto ambite, come quella del sabato, quando va in onda Ballando con le Stelle. La Carlucci ha condotto anche la serata dei David di Donatello, lo Zecchino d’Oro (dal ’98 al 2000), Telethon (dal 2001 al 2009), Notti sul ghiaccio e di recente ha portato al successo un altro talent show, Il cantante mascherato, adattamento italiano della versione statunitense e tedesca The Masked Singer. La Carlucci, ai microfoni di Sologossip, ha rivelato quando inizia la nuova edizione del talent show di successo. Milly, dunque, è considerata dalla rete pubblica una delle conduttrici di maggior successo. Per questo motivo, il suo cachet risulta essere tra i più alti tra quelli percepiti in Rai. Non sappiamo con precisione quanto guadagni la conduttrice televisiva, ma, a giugno del 2019, Il Messaggero rivelò le cifre esatte del suo stipendio. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la Carlucci dovrebbe percepire intorno ai 400 mila euro (lo stesso cachet di Alberto Angela e Giancarlo Magalli).

Milly Carlucci, in un’intervista, ha rivelato: “Per me rendere noto il mio compenso non sarebbe un problema. D’altra parte questa non è una novità: già da anni lo fa la Bbc per i suoi funzionari”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Ad esempio: se io avessi 1000 euro da usareper contattare i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle e avessi la possibilità di ingaggiare Angelina Jolie in cambio di 950 euro, non avrei il minimo dubbio a investirli tutti su di lei, lasciando 50 euro per tutti gli altri concorrenti. Una star ti fa da sola il programma”.