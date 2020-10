Qualche giorno fa, Federica Pellegrini ha annunciato in lacrime di essere risultata positiva al Coronavirus: ecco come sta adesso.

Tra i tanti volti noti dello sport italiano, anche Federica Pellegrini è risultata positiva al Coronavirus. Nella stessa giornata in cui Valentino Rossi aveva annunciato di aver contratto il virus cinese, anche la campionessa di nuoto, tra le lacrime, non ha potuto fare a meno di aggiornare i suoi sostenitori su questa spiacevole notizia. Perché sì, si tratta, senza alcun dubbio, di una notizia davvero triste. Proprio perché, come raccontato dalla diretta interessata, a causa del Covid-19 e della sua quarantena, non potrà prendere parte all’impegno sportivo che sperava da tempo. E, soprattutto, per cui si stava preparando. Sono passati diversi giorni, quindi, dalla notizia, ma adesso Federica Pellegrini come sta? A raccontare ogni cosa in merito è stata la diretta interessata. Che, pochissime ore fa, ha aggiornato i suoi sostenitori sulle sue attuali condizioni di salute. Ecco tutti i dettagli.

Federica Pellegrini positiva al Coronavirus: come sta adesso

Da quando ha scoperto di essere risultata positiva al Coronavirus, Federica Pellegrini ha preso un’importante decisione: aggiornare i suoi sostenitori con un diario di bordo. Lo ha fatto anche qualche ora fa, sapete? Ancora sotto il calore delle coperte, la campionesse di nuoto ha dato il buongiorno ai suoi sostenitori. E, soprattutto, li ha aggiornati sulle sue attuali condizioni di salute. Ecco, come sta adesso la Pellegrini? A quanto pare, sembrerebbe sentirsi meglio. Certo, la nottata appena trascorsa, come raccontato anche dalla diretta interessata, non sembrerebbe essere stata affatto una delle migliori. Eppure, sembrerebbe che, appena si è svegliata, si sia resa conta di sentirsi meglio. ‘Adesso, devo dire, mi sento molto meglio sia di testa che di tosse e mal di gola’, ha detto Federica Pellegrini per tranquillizzare i suoi sostenitori.

‘Molto bene, anche a livello di dolori mi sembra molto meglio’, ha continuato a dire Federica Pellegrini. Tra una settimana farà il tampone, in bocca al lupo!

