Franceska Pepe, svelato un clamoroso retroscena sulla sua assenza durante la decima diretta del GF Vip: la rivelazione inaspettata.

Seppure eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, Franceska Pepe sa sempre come catturare l’attenzione su di sé. Non soltanto, ad esempio, nel corso della nona diretta è stata la protagonista di un furioso battibecco con Andrea Zelletta. Suscitando, tra l’altro, una reazione davvero inaspettata all’ex tronista di Uomini e Donne. Ma anche nella puntata di Venerdì 16 Ottobre, la bellissima modella è stata al centro delle chiacchiere dei suoi compagni. Questa volta, però, la Pepe non ha potuto rispondere in prima persona e, soprattutto, dal vivo. Perché, come annunciato anche da Alfonso Signorini ad inizio puntata, Franceska non ha potuto presenziare in diretta per un ‘colpo della strega’. Insomma, un problema fisico ha impedito all’ex concorrente di essere presente nel corso della decima diretta. Eppure, proprio durante la messa in onda della puntata, è stato svelato un clamoroso retroscena sulla sua assenza. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Franceska Pepe, il clamoroso retroscena sulla sua assenza al GF Vip

Come dicevamo precedentemente quindi, Franceska Pepe, così come tutti altri suoi ex compagni di viaggio, non ha affatto potuto presenziare nel corso della decima diretta per un problema fisico. Un’assenza che, diciamoci la verità, non è assolutamente passata inosservata. E sulla quale, tra l’altro, è stato svelato un clamoroso retroscena. Proprio nel bel mezzo della diretta, che, come raccontato anche in diversi nostri articoli, è stata letteralmente imperdibile, il profilo social ufficiale di ‘Giornalettismo’ si è lasciato andare ad una vera e propria rivelazione inaspettata sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Stando a quanto si apprende da questo lungo post su Franceska Pepe, sembrerebbe che la gieffina non abbia preso parte alla puntata realmente per problemi fisici, e lo testimonia il certificato medico giunto in produzione, ma che, inoltre, i rapporti tra lei e i ‘piani alti’ del GF Vip si siano completamente deteriorati. Il motivo? Alcune richieste della modella! ‘Avrebbe preteso che, da Sarzana a Roma, avesse autista e aereo a disposizione per raggiungere la Capitale’, si legge sul profilo di ‘giornalettismo’. Specificando, tra l’altro, che il litigio con l’autrice Irene sia stato scaturito proprio da questo. Ma non solo. Ecco tutti i dettagli.

Credete che le ‘sorprese’ siano finite qui? Nient’affatto! Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che anche per la prossima puntata del GF Vip, quindi quella che verrà trasmessa Lunedì 19 Ottobre, sarà assente. E che, addirittura, abbia rinunciato di prendere parte alla puntata di Live-Non è la D’Urso di Domenica 20 Ottobre. Perdendo, quindi, in entrambi i casi dei cachet da urlo.