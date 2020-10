Antonella Clerici, sapete chi è il suo ex marito? L’ha conquistata cucinando una sua pietanza preferita.

Nella giornata di oggi 18 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Al timone dell’amata trasmissione Mara Venier, che come sempre riesce ad animare con il suo fare tanto schietto e solare l’atmosfera in studio. Moltissimi ospiti saranno presenti nel salotto della meravigliosa conduttrice, e a tal proposito farà il suo ingresso Antonella Clerici. Quest’ultima è alla conduzione del noto programma E’ sempre mezzogiorno, iniziato da poco meno di due mesi. La Clerici da poco è stata colpita da una dolorosa scomparsa, e ha mostrato il suo rammarico con un post su instangram. Oggi, a Domenica In sarà l’ospite tanto attesa e nel salotto della Venier racconterà la sua vita in Piemonte e gli impegni lavorativi che la attendono. La donna tornata protagonista nella fascia oraria del pranzo con il suo nuovo format ha già conquistato tutti. Antonella Clerici ha avuto una vita sentimentale piuttosto altalenante, con due matrimoni alle spalle finiti male. Il primo è stato con Pino Motta, ma chi è il suo secondo ex marito? Pare che l’abbia conquistata cucinando. Scopriamo insieme chi è l’uomo.

L’amatissima conduttrice di E’ sempre mezzogiorno è molto seguita ed apprezzata. Antonella Clerici si è sempre mostrata con una personalità tanto schietta e spumeggiante. Dopo un periodo di assenza dalla televisione, è tornata con questo suo nuovo format di cucina riuscendo a far appassionare gli italiani, che la seguono dai tempi de La prova del cuoco. Come abbiamo già anticipato, Antonella è stata sposata due volte, il suo secondo marito pare l’abbia conquistata cucinando per lei una sua pietanza preferita. Stiamo parlando di Sergio Cossa. Si tratta di un produttore musicale ma è anche un cuoco. L’uomo per diversi anni ha corteggiato con fermezza la Clerici.

La loro storia sembri sia durata solo pochi anni, anche se prima della separazione i due già non convivevano più insieme. Hanno celebrato il matrimonio a Manhattan, con pochi intimi, nel 2000. Durante un’intervista, Antonella Clerici ha parlato del suo ex marito, sostenendo di aver desiderato da lui più comprensione, ma di avere avuto anche il privilegio di aver vissuto un grande amore. Un matrimonio purtroppo naufragato dopo pochi anni, che ha lasciato comunque un bel ricordo per Antonella. Sembra proprio che la bella conduttrice di E’ sempre mezzogiorno abbia avuto una vita decisamente movimentata e piena d’amore.

