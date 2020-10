Uomini e Donne, anticipazione shock: una dama storica lascia il programma… e non da sola!

Una stagione davvero scoppiettante, quella di Uomini e Donne attualmente in onda. Merito dell’importante novità introdotta da Maria De Filippi proprio per questa edizione. Parliamo della ‘fusione’ di Trono Classico e Trono Over in un’unica mega puntata, in cui tutti interagiscono con tutti: tronisti e troniste con dame e cavalieri e questi ultimi, a loro volta, con corteggiatrici e corteggiatori. I colpi di scena, quindi, sono davvero all’ordine del giorno. E, stando alle anticipazioni dell’ultima registrazione trapelate sul web, ne vedremo davvero delle belle! Ieri pomeriggio, infatti, si è registrata una nuova puntata e Ilvicolodellenews.it ha anticipato cosa è successo nello studio della seguitissima trasmissione di Canale 5. Ebbene, ci sarà una clamorosa sorpresa: una delle dame più amate della trasmissione lascerà lo studio! E non da sola…Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, anticipazione shock: una dama storica lascia il programma… è Valentina Autiero

Amici di Uomini e Donne, tenetevi forte! Ci sarà un clamoroso colpo di scene nelle prossime puntate del vostro programma preferito. Durante la registrazione di ieri, infatti, è accaduto qualcosa di davvero inaspettato. A riportarlo è Ilvicolodellenews.t: Valentina Autiero, dama storica della trasmissione, ha lasciato Uomini e Donne! E non da sola…ma con Germano Avolio, il napoletano che sta frequentando da qualche settimana. L’uscita di Valentina, però, non era come la dama l’avrebbe immaginata. Prima della decisione, infatti, il cavaliere aveva dichiarato di essere sì attratto da Valentina, con la quale c’è molta chimica, ma ha ammesso di non essere innamorato e particolarmente coinvolto a livello mentale. Parole che non hanno fatto piacere a Valentina, che è uscita dalla studio. Germano la rincorre e, dopo poco, cambia improvvisamente idea, decidendo di uscire dal programma con lei. Una decisione che ha lasciato qualche dubbio in Valentina, che avrebbe sognato un ‘finale’ più romantico e meno forzato.

Ma, convinta da Maria De Filippi, Valentina decide di provarci ed esce dalla trasmissione con Germano, seppur mostrandosi triste. Insomma, un colpo di scena notevole! Valentina avrà davvero trovato la persona giusta dopo tanti anni nella trasmissione di Canale 5? Non ci resta che attendere le prossime puntate e scoprire cosa accadrà! Noi come sempre vi aggiorneremo con tutte le novità! E a voi, piacciono Valentina e Germano insieme?