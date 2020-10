Elisabetta Gregoraci è una delle attuali concorrenti del Grande Fratello Vip, ma sapete che lavoro faceva prima del successo?

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Elisabetta Gregoraci. Attualmente una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, l’ex moglie di Flavio Briatore decanta di un curriculum davvero impressionante. E, soprattutto, ricco di esperienze lavorative incredibili. Recentemente, lo sappiamo benissimo, è stata al timone di ‘Battiti Live’. E, come al solito, è stata al centro dell’attenzione di tutti. Non soltanto per la sua immensa bellezza sfoggiata settimana dopo settimana, ma anche perché, ancora una volta, la conduttrice calabrese ha dimostrato di avere la stoffa da colonna portante. Ovviamente, sia chiaro, la manifestazione musicale dell’estate è una piccola parentesi della sua carriera. Perché, come dicevamo precedentemente, Elisabetta Gregoraci vanta numerose esperienze televisive. Ecco, la domanda sorge spontanea: che lavoro faceva la Gregoraci prima di cavalcare l’onda del successo? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Come dicevamo precedentemente quindi, Elisabetta Gregoraci dalla sua parte decanta di un curriculum ricco di esperienze televisive davvero incredibili. Certo, quindi, attualmente è una concorrente del Grande Fratello Vip e, nei mesi scorsi, è stata la colonna portante di ‘Battiti Live’. Ma non è affatto finita qui. In passato, è stata anche la conduttrice di ‘Made in Sud’, in compagnia di Gigi e Ross e Fatima Trotta. Ed anche attrice in diverse pellicole cinematografiche e molto altro ancora. Ecco, la domanda, però, adesso sorge spontanea: che lavoro faceva Elisabetta Gregoraci prima del successo? Attualmente, come dicevamo precedentemente, l’abbiamo vista nelle panni di attrice e di conduttrice, ma sapete come ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo? Prima di svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, vi vogliamo lasciare qualche piccolo indizio: bellezza impressionante, fisico statuario e sorriso magnetico. Siete riusciti ad indovinare? Ebbene si: faceva proprio la modella! I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, infatti, avvengono nel 1997. Quando inizia a vincere non soltanto il titolo di Miss Calabria, ma anche di Miss Sorriso. Da qui, poi, inizia la sua carriera da modella. Sfilando, soprattutto, per diversi brand più che famosi.

Ammirando la sua immensa bellezza, d’altra parte, non fatichiamo affatto ad immaginare qual è stato il lavoro di Elisabetta Gregoraci prima ancora del suo incredibile successo. Da quel momento poi, lo sappiamo benissimo, la carriera della modella calabrese è stata tutta in ascesa. Voi ve lo sareste mai aspettato?

