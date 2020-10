Stefania Orlando, concorrente del GF VIP, prima di Simone Gianlorenzi è stata sposata con un celebre attore e comico italiano. Ecco di chi parliamo!

Stefania Orlando è uno dei protagonisti della nuova edizione del GF VIP. La conduttrice televisiva nei giorni scorsi ha avuto un litigio con Elisabetta Gregoraci: ieri, 18 ottobre, un abbraccio ha sancito la pace tra le due VIP che hanno finalmente chiarito. Negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé anche con il ‘fuori onda’ beccato dal portale Trash Italiano: la concorrente ha confidato al suo coinquilino Tommaso Zorzi di aver preso lo Xanax prima della diretta. Ha fatto sorridere l’influencer la Orlando ed anche il pubblico del web: la mini clip è diventata infatti subito virale. Oltre questi due episodi, ha fatto commuovere anche tutti quando incontrò il marito grazie ad una sorpresa del GF VIP. Stefania è legata al musicista Simone Gianlorenzi dal 2008: la coppia si è sposata nel luglio del 2019. Sapete che non è questo il primo matrimonio per la concorrente? Prima di lui ha avuto un altro matrimonio terminato dopo due anni d’amore: conoscete lui? E’ un attore…vi sveliamo tutto subito!

GF VIP, Stefania Orlando: sapete con chi era sposata prima di Simone Gianlorenzi?

Stefania Orlando è legata a Simone Gianlorenzi: fu lei a notare il musicista durante una serata con amici in comune. E’ stato un colpo di fulmine tra i due che hanno iniziato a frequentarsi nel 2008: nel 2019 sono convolati a nozze a Fregene tra amici e parenti. Per Stefania questo non è il primo matrimonio: non tutti sanno che prima di Simone, la Orlando è stata sposata con Andrea Roncato!

Parliamo dell’attore e comico: è diventato noto al pubblico televisivo grazie al duo comico creato insieme al suo amico Gigi Sammarchi. Gigi e Andrea diventarono una delle coppie più famose nel mondo dello spettacolo: si è fatto notare e da lì è iniziata la sua carriera cinematografica. Andrea Roncato ha recitato in film e commedie italiane, anche in serie tv come Carabinieri. L’attore ha sposato Stefania Orlando nel ’97: volete sapere perchè divorziarono? Il Roncato aveva una vita piuttosto sregolata a causa dei suoi problemi con la droga, si legge sul web. Dopo due anni di matrimonio una crisi irreparabile ha portato i due a divorziare.

Stefania ha trovato la sua dolce metà nel 2008: con Simone Gianlorenzi è amore a 5 stelle!