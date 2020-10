Robert Redford, drammatico lutto: terribile tragedia per l’attore

Un drammatico lutto ha colpito il celebre attore Robert Redford, volto storico di Hollywood: una terribile tragedia si è abbattuta sulla sua famiglia.

Una tragedia terribile, un terribile lutto che ha segnato fortemente il celebre attore Robert Redford e la sua famiglia. Il figlio James ha perso la sua battaglia contro il cancro ed è morto. Aveva solo 58 anni e già da due lottava contro la malattia. La stessa malattia che aveva portato via la moglie di un altro volto storico di Hollywood, John Travolta, che le ha dedicato un pensiero toccante proprio qualche giorno fa. La notizia è stata data dalla moglie di James tramite il suo profilo twitter, che ha spiegato di avere il cuore spezzato. James Redford aveva due figli. Una triste tragedia, un lutto drammatico per il celebre attore Robert Redford che col figlio condivideva ideali e principi umanitari. James Redford aveva già subito due trapianti di fegato da giovane e, per questo motivo, era molto attivo nella sensibilizzazione alla donazione degli organi. Un nuovo drammatico dolore si aggiunge a quello già patito in passato dal celebre Robert Redford, vediamo alcuni dettagli.

Robert Redford, il drammatico lutto: morto il figlio James

Ha perso la sua battaglia contro il cancro ed è morto oggi, James Redford, figlio del celebre attore. Era un uomo impegnato nel sociale, uno sceneggiatore e aveva una splendida famiglia. Si era espresso insieme al padre, Robert Redford, anche sulla drammatica situazione a causa del Coronavirus, esponendosi contro le decisioni tardive prese dal Presidente per fronteggiare l’epidemia. Un drammatico lutto che riporta a galla tutto il dolore del passato per Robert Redford che, infatti, ha già perso un figlio molti anni fa. Si tratta del piccolo Scott, nato dal suo primo matrimonio e morto a soli due mesi. Ora, il celebre attore si ritrova a piangere la perdita di un altro figlio, di James, con cui aveva un legame splendido e che gli somigliava moltissimo. Una tragedia che ha lasciato con il cuore spezzato la moglie di James, i suoi figli e tutta la famiglia, nel ricordo doloroso di un “uomo che è stato amato da molti”.

Non possiamo fare altro che unirci al cordoglio della famiglia in un momento tanto drammatico.