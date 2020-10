Nel corso della puntata di Martedì 20 Ottobre di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha compiuto un gesto inaspettato per Mara Venier.

Per circa due anni si sono ‘contese’ la Domenica pomeriggio, Mara Venier e Barbara D’Urso. Addirittura, si è detto che tra le due regine della televisione ci fosse un’antipatia o una ‘guerra’ a suon di frecciatine. Eppure, con questo gesto nel corso della puntata di Martedì 20 Ottobre di Pomeriggio Cinque, la conduttrice campana ha chiaramente fatto intendere che nulla di tutto questo è assolutamente vero. Proprio a fine diretta di quest’oggi, infatti, la bellissima colonna portante di Domenica Live e di tanti altri programmi televisivi di successo ha riservato un inaspettato gesto per ‘zia Mara’. Quella di oggi, per chi non l’avesse seguita, è stata una puntata di Pomeriggio Cinque davvero impegnativa. Ricca di servizi dedicati al Coronavirus, di fatti di cronaca e di gossip dedicati al Grande Fratello Vip, la simpaticissima D’Urso non ha potuto fare a meno di dedicare un dolce pensiero alla conduttrice di Domenica In. Perché? Scopriamolo insieme.

Barbara D’Urso, il gesto inaspettato per Mara Venier a Pomeriggio Cinque

Deve essere un giorno davvero speciale questo di oggi per Mara Venier. Proprio il 20 Ottobre, la simpaticissima ed apprezzatissima conduttrice di ‘Domenica In’ ha compiuto i suoi primi settanta anni. E, seppure l’immenso dolore per un gravissimo lutto annunciato qualche ora fa, la ‘zia Mara’ si appresta a vivere una giornata davvero indimenticabile. Son davvero tantissime le persone che, come testimoniato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, hanno voluto fare i proprio auguri. Tra i tanti, anche Barbara D’Urso ha voluto compiere un gesto davvero inaspettato nei suoi confronti. In onda, come tutti i giorni, con una puntata davvero imperdibile di Pomeriggio Cinque, la conduttrice campana non ha affatto potuto fare a meno di far sentire la sua voce. E, soprattutto, di porgere un caro saluto alla Venier. Su di loro, lo dicevamo precedentemente, si è detta qualsiasi cosa. Si credeva, infatti, che le due si facessero ‘guerra’ o che, addirittura, si lanciassero frecciatine reciproche. Invece, con questo gesto compiuto in diretta televisiva, la D’Urso ha voluto clamorosamente smentire tutte le voci. O, perlomeno, far capire che tutto si è risolto. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Siete curiosi di scoprirlo? Tranquilli, vi sveliamo ogni cosa!

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, è proprio questo il gesto inaspettato che Barbara D’Urso ha compiuto nei confronti di Mara Venier. In occasione del suo settantesimo compleanno, la conduttrice campana ha voluto fare i suoi auguri in diretta televisiva. E, soprattutto, condividendo una foto insieme mentre si gustano un buon ‘caffeuccio’.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui