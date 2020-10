In una sua recentissima intervista, Ilaria D’Amico ha parlato di un gravissimo lutto che ha fortemente cambiato la sua vita: le sue parole.

È stata la regina della Seria A per tantissimi anni, Ilaria D’Amico. Sappiamo benissimo che, per diverso tempo, a fine di ogni giornata calcistica, la bellissima compagna di Gianluigi Buffon era pronta nello studio televisivo a commentare e a riportare contenuti inediti di ogni match con tutti i suoi ospiti. Il vero e proprio appuntamento fisso, come dicevamo, è durato davvero tantissimo tempo. Fino a quando, qualche mese fa, la conduttrice sportiva ha clamorosamente annunciato il suo ‘addio’. Un fulmine a ciel sereno, c’è da ammetterlo. Che, come raccontato dalla diretta interessata, è scaturito dopo un evento davvero spiacevole. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la D’Amico stessa. Che, in una recente intervista al settimanale ‘F’, ha parlato di un gravissimo lutto subito nei mesi scorsi. E che, com’è giusto che sia, ha letteralmente cambiato e segnato la sua vita. Tanto che l’avrebbe addirittura portata a prendere una clamorosa decisione sul campo lavorativo e professionale.

Ilaria D’Amico, il dolorosissimo lutto che ha stravolto la sua vita: la rivelazione

A pochi mesi dal suo ‘addio’ al mondo dello sport di Sky, Ilaria D’Amico, in una recente intervista al settimanale ‘F’, si è letteralmente raccontata senza troppi peli sulla lingua. Oltre a parlare del suo attuale rapporto con Gianluigi Buffon, la conduttrice sportiva non ha potuto fare a meno di raccontare di un gravissimo lutto subito nei mesi scorsi. E che, com’è giusto che sia, ha fortemente segnato e caratterizzato la sua vita. Tanto è vero che, come raccontato anche dalla diretta interessata, sembrerebbe che, proprio in seguito a questo spiacevole evento, la D’Amico abbia deciso di abbandonare il mondo dello sport e di dedicarsi piuttosto ad argomenti legati all’informazione, all’attualità. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Il 5 Settembre scorso, purtroppo, è morta Catia, sua sorella. Stando a quanto si apprende dalle sue parole sul settimanale, sembrerebbe che la donna, più grande di Ilaria D’Amico di circa dodici anni, abbia scoperto di avere un tumore all’intestino nel 2019. Che, purtroppo, ha determinato la sua morte in pochissimi mesi. ‘La diagnosi è stata un fulmine a ciel sereno perché lei era la persona più sana del mondo’, ha detto Ilaria D’Amico. Sottolineando, tra l’altro, di quanto abbia accompagnata pari passo sua sorella nella battaglia contro questa atroce malattia.

‘Sono più fragile. Sento che lei è diventata una parte di me’, ha continuato a dire Ilaria D’Amico per esprimere chiaramente il suo dolore per questo gravissimo lutto.

