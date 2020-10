Pochissimi istanti fa, Mara Venier ha dato la notizia di una dolorosissima perdita di cui è stata protagonista: il gravissimo lutto.

A distanza di pochissime ore dal suo settantesimo compleanno, Mara Venier è stata la protagonista di una dolorosissima perdita. A darne la notizia, com’è suo solito fare, è stata la diretta interessata. Che, proprio pochissimi istanti fa, sul suo canale social ufficiale, non ha potuto fare a meno di condividere la notizia di questo gravissimo lutto con i suoi adorati sostenitori. E pensare che, soltanto pochissime ore fa, la ‘zia Mara’ era super felice per la magnifica puntata di Domenica In dedicata a lei e al suo compleanno. Adesso, invece, una notizia davvero tristissima. E, soprattutto, che l’addolora particolarmente. ‘Sei stato tutto per me: amico,fratello e complice. Come farà dopo 35 anni di fratellanza?’, scrive Mara Venier a corredo di questo scatto che la ritrae in compagnia di uno dei suoi più fedeli compagni ed amici. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Ecco tutti i dettagli di questa gravissima perdita per la famosa ed apprezzatissima conduttrice televisiva.

Mara Venier, dolorosissima perdita: l’annuncio giunto qualche istante fa

È morto Gianni Dei. Ebbene si. Il famoso cantante ed attore italiano, purtroppo, è venuto tristemente a mancare. Una notizia davvero drammatica, da come si può chiaramente intendere. E che, com’è giusto che sia, getta nello sconforto totale tutti i suoi ammiratori ed amici. In primis, Mara Venier. Che, pochissimi istanti fa, come dicevamo precedentemente, non ha potuto fare a meno di condividere questa dolorosissima perdita con i suoi sostenitori. Sappiamo benissimo che la colonna portante di Domenica In è solita, sul suo canale social ufficiale, condividere ogni cosa con i suoi sostenitori. A partire, quindi, da romantiche serate trascorse all’interno della sua abitazione romana fino a ‘video a tradimento’ di suo marito Nicola, la ‘zia Mara’ è la vera e propria regina di Instagram. È proprio per questo motivo che questa drammatica notizia che, tra l’altro, le ha procurato un dolore inequivocabile non ha affatto potuto fare a meno di renderla nota ai suoi sostenitori. ‘Il mio cuore è spezzato. Riposa in pace, amore mio’, continua a scrivere Mara Venier a corredo di questo scatto che la ritrae bellissima e, soprattutto, super sorridente in compagnia del suo amico Gianni Dei.

Non sappiamo esattamente cosa sia successo. E, soprattutto, cosa abbia causato la morte del famoso cantante ed attore italiano. Fatto sta che la notizia della sua morte ha letteralmente spiazzato tutti. In primis, Mara Venier. Che, purtroppo, si è mostrata ai suoi sostenitori completamente devastata per questo terribile lutto.

