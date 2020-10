Elisabetta Gregoraci rifatta? I ritocchi evidenziati da Striscia la notizia

Elisabetta Gregoraci è sicuramente una delle donne più belle del panorama televisivo, ma in molti si sono chiesti se abbia ceduto a qualche ritocchino e si sia “rifatta”: ecco cosa ha evidenziato Striscia la notizia.

Elisabetta Gregoraci è sicuramente una delle donne più belle del panorama televisivo, ma in molti si sono chiesti se dietro la sua perfezione ci fosse qualche “ritocchino”, se si fosse “rifatta” per dirla in termini semplici. Striscia la notizia ha evidenziato alcuni cambiamenti nei tratti estetici della celebre showgirl che sembrano confermare l’ipotesi. Al momento Elisabetta Gregoraci è una dei concorrenti del GF Vip e la sua “amicizia speciale” con Pierpaolo Petrelli sta tenendo banco all’interno della casa. Stanotte, tuttavia, tra i due c’è stato un duro scontro dopo la diretta. Chiacchieratissima, la celebre showgirl è finita nel mirino di Striscia la notizia che ha evidenziato alcuni ritocchi a cui si sarebbe sottoposta. Scopriamo i dettagli.

Elisabetta Gregoraci “rifatta”: cosa evidenzia Striscia la notizia

Proprio qualche minuto fa durante la consueta puntata, a Striscia la notizia sono stati evidenziati alcuni cambiamenti estetici della celebre showgirl. In particolare, sembrerebbe che Elisabetta Gregoraci si sia rifatta il naso, che appariva più largo e a “patata” e il décolleté. Certo, non c’è nessuna conferma in merito a questi ritocchini, ma le foto a confronto mostrate durante il servizio di Striscia la notizia sembrano avallare questa ipotesi. Di seguito, le immagini di cui parliamo.

La differenza sembra notevole, in effetti. Sebbene l’amatissima showgirl, seguitissima sul suo profilo Instagram, appaia sempre bellissima. Non è finita qui. Striscia la notizia ha anche evidenziato un cambiamento nel décolleté di Elisabetta Gregoraci. Vi mostriamo la foto.

Secondo voi è vero che Elisabetta Gregoraci si sarebbe ritoccata il naso e il décolleté? Cosa ne pensate di questo cambiamento della celebre showgirl? Noi la troviamo sempre bellissima, siete d’accordo?