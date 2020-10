GF Vip, Gregoraci Petrelli: clamoroso, è successo subito dopo la puntata

GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: clamoroso, è successo subito dopo la puntata.

Ieri sera, 19 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e come sempre i colpi di scena non sono mancati. Alla conduzione del reality Alfonso Signorini, accompagnato dai due opinionisti Pupo ed Antonella Elia. Proprio quest’ultima è stata protagonista di un battibecco con Elisabetta Gregoraci. A quanto pare la Elia non ha mai visto con positività l’ex moglie di Briatore. La puntata di ieri è stata super scoppiettante, diverse le rivelazioni avvenute all’interno della casa più spiata d’Italia. Da giorni infatti si vociferava di un presunto flirt di Elisabetta fuori dalla casa. La donna in più momenti ha insospettito il pubblico, lanciando una sorta di segnali, ossia dei colpetti sul cuore, per qualcuno fuori. Ieri, durante la diretta, Alfonso Signorini ha messo decisamente alle strette la Gregoraci, che ha confessato il motivo dei messaggi. Il conduttore ha anche chiesto se avesse una persona fuori dalla casa, anzi, ha addirittura fatto due probabili nomi, Piero Barone e un certo Stefano. Elisabetta ha affermato di conoscere quest’ultimo, cercando però di sviare la verità. Subito dopo la puntata, c’è stato un clamoroso confronto tra Gregoraci e Petrelli. Scopriamo insieme cos’è successo fra i due.

GF Vip, Gregoraci Petrelli: scontro subito dopo la puntata

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda ieri sera 19 ottobre. La diretta è stata animata da scontri accesi e meravigliose sorprese. Al centro dell’attenzione il rapporto fra Pierpaolo Petrelli e Elisabetta Gregoraci, che sembra proprio non voler sbocciare. Infatti, dopo il famoso primo bacio scattato fra i due durante la prova, c’è stato decisamente un allontanamento. Questo passo indietro è stato fatto dalla donna, che a quanto pare sembra avere qualcuno fuori che l’aspetta. Dopo le rivelazioni di ieri su un presunto flirt con un certo Stefano e i diversi segnali mandati, tra la Gregoraci e Petrelli c’è stato uno scontro subito dopo la puntata. Infatti, l’ex velino pur non avendo avuto reazioni forti durante la diretta, non ha nascosto nella notte di esserci rimasto molto male, di essersi sentito sfruttato dalla donna per attirare l’attenzione su di sé. Pierpaolo ha chiesto ad Elisabetta di dirgli se avesse qualcuno fuori, ma la donna ha inizialmente risposto in modo evasivo sostenendo di avere molte persone fuori che le vogliono bene.

Ha proseguito dicendo di non voler comunque una storia con lui all’interno della casa. Petrelli ha ribadito dicendo alla Gregoraci che se lei avesse rivelato di avere una persona fuori, lui ne avrebbe preso atto fin da subito. Elisabetta ha anche raccontato di aver avuto un certo atteggiamento perchè in casa ci sono mille telecamere e lei ha un bambino fuori che la guarda. Il confronto si è concluso con la donna che ha tirato fuori lo scherzo dei giorni precedenti, in cui il ragazzo ha fatto credere di avere una donna fuori dalla casa. A quel punto l’ex velino infastidito si è alzato ed è andato via. In sauna Pierpaolo si è lasciato andare alle lacrime.

