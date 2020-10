È il fratello di due volti amatissimi della tv: notate la somiglianza?

È il fratello di due volti amatissimi della tv, è uno scrittore e un giornalista, oltre ad essere un uomo molto affascinante: riuscite a capire con chi è imparentato dalla somiglianza?

Un uomo dal grande fascino e dalla grande cultura: scrittore, giornalista e anche conduttore televisivo. Si tratta del fratello di due volti amatissimi della tv, riuscite a notare la somiglianza? Ecco qualche indizio. Ha due sorelle, entrambe conduttrici, giornaliste e scrittrici come lui. Una, in particolare, ci delizia con le sue ricette e gli show di cui è al timone. L’altra ha condotto programmi del calibro di Verissimo, La vita in diretta e Domenica In. Allora, siete riusciti a capire di chi si tratta? Parliamo di Roberto Parodi, fratello di Benedetta e Cristina, volti noti della tv! Non notate la somiglianza?

Roberto Parodi è il fratello di Benedetta e Cristina, volti amatissimi della tv

Affascinante, appassionato di motociclismo, il suo profilo Instagram è seguito da quasi sessantamila follower. Roberto Parodi è il fratello di Cristina e Benedetta, volti amatissimi della tv. Come loro, è un giornalista e uno scrittore, oltre che un conduttore. La sua passione per le moto lo ha portato a fare un giro del Mediterraneo insieme ad altri due compagni di viaggio: sono partiti dal Medio Oriente e si sono spinti al deserto di Tabernas. Roberto Parodi ha collaborato con diverse riviste e giornali e ha condotto programmi a tema viaggio sia su Mediaset che alla Rai. Si è cimentato in diversi viaggi lui stesso, vere e proprie avventure, in moto, raggiungendo i luoghi più reconditi e incredibili. Una vita emozionante per un uomo dal grande fascino. Non trovate anche voi che somigli sia a Benedetta che Cristina, nonostante siano tanto diverse? Avevate capito che era il fratello proprio di due volti amati della tv come loro?

Sapevate che Cristina e Benedetta Parodi hanno un fratello tanto affascinante? Roberto Parodi è un uomo pieno di interessi e dalla grande cultura, non trovate?