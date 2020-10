Avete notato anche voi quel dettaglio che Alessia Marcuzzi ha mostrato nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island?

A distanza di sei settimane dal suo inizio, a malincuore, siamo giunti all’ultima puntata di Temptation Island. Proprio in questi istanti, infatti, stanno andando in onda le battute d’arresto per le ultime due coppie rimaste in gioco. Non ci riferiamo, quindi, a quella formata da Speranza ed Alberto, di cui, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sappiamo com’è andata a finire, ma anche a quella composta da Nello e Carlotta. In attesa, però, di scoprire cosa è accaduto nel corso dei loro falò di confronto finali e, soprattutto, cos’è successo un mese dopo la fine del programma, c’è un ‘particolare’ dettaglio di Alessia Marcuzzi che non è assolutamente passato inosservato. Sappiamo benissimo che, nel corso di questa avventura televisiva, la conduttrice romana ha saputo ampiamente catturare l’attenzione su di sé. Non soltanto per la sua immensa bravura e professionalità, dimostrata in diverse circostanze, ma anche per la incredibile bellezza e i suoi outfit da urlo. E, badate bene, lo ha fatto anche nel corso dell’ultima puntata. Ecco i dettagli.

Alessia Marcuzzi, il dettaglio mostrato a Temptation Island non è sfuggito

Così come tutte le altre settimane precedenti, anche per la sesta ed ultima puntata di Temptation island, Alessia Marcuzzi ha saputo ampiamente catturare l’attenzione su di sé. Al timone dei due falò di confronto restanti e, soprattutto, dei racconti di ciascun protagonista un mese dopo la fine del programma, la conduttrice romana ha dimostrato ampiamente di essere un’ottima padrona di casa. C’è chi, però, sui social, oltre che apprezzare le sue doti da conduttrice, non può fare a meno di notare un ‘dettaglio’ sfoggiato nel corso dell’ultima puntata. Di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme.

Ebbene si. È proprio il maglioncino rosso, sfoggiato durante i momenti di narrazione di quest’ultima puntata, che, così come tanti altri accessori sfoggiati in precedenti occasioni, non è assolutamente passato inosservato.

Un maglioncino semplicissimo, ma davvero bellissimo. Non credete?

