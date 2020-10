A Uomini e Donne ha fatto innamorare il pubblico, qui era solo una bambina: la riconoscete? Ecco di chi si tratta.

Sono tanti i vip che, attraverso i social, condividono foto ricordo e scatti del passato inediti. Dagli inizi della propria carriera alle foto sui banchi di scuola, ma, tra i ricordi più gettonati, ci sono quelli che riguardano il periodo dell’infanzia. A questo proposito, guardate bene questo scatto: riconoscete questa dolce bambina in compagnia della sua mamma? Si tratta di uno dei volti più amati di Uomini e Donne. Nello specifico, di un’ex corteggiatrice, che nel programma di Maria De Filippi ha trovato il vero amore. Avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

A Uomini e Donne ha fatto innamorare il pubblico, qui era solo una bambina: ecco chi è

“Secondo me ci assomigliamo tantissimo!”. È questa la didascalia che appare sotto l’ultimo post di Instagram dell’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A chi pensa di somigliare? Alla sua splendida bambina Azzurra, nata dall’amore con il tronista conosciuto proprio nella trasmissione di Canale 5. Gli indizi, ora, sono davvero tanti: avete capito chi è quella bellissima bambina in compagnia della sua mamma? Proprio così, si tratta di Beatrice Valli, che a Uomini e Donne ha corteggiato e conquistato Marco Fantini. Oggi, la coppia è felicemente unita: insieme hanno due bambine, le piccole Bianca e Azzurra, che si sono unite ad Alessandro, figlio di Beatrice nato da una precedente relazione. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, la Valli è diventata una delle influencer più famose del momento: il suo profilo Instagram conta ben 2 milioni e 600 mila followers! Ed è proprio lì che Beatrice condivide tantissimi scatti della sua famiglia. Eccola insieme al suo amato Marco:

E voi, avevate capito che quella splendida bambina fosse Beatrice? Non vi resta che seguirla sul suo profilo Instagram per scoprire tutte le ‘avventure social’ di una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne!