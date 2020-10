Gilles Rocca, chi è la sua fidanzata: dettagli e curiosità su Miriam Galanti

Dettagli e curiosità su Miriam Galanti, fidanzata di Gilles Rocca, concorrente dell’edizione in corso di Ballando con le stelle.

Su Rai 1, il sabato sera, sta facendo perdere la testa alle telespettatrici di Ballando con le Stelle con il suo fisico scultoreo, i suoi splendidi occhi chiari e uno sguardo che incatena: stiamo parlando di Gilles Rocca, bellissimo attore diventato famoso in modo alquanto originale e cioè durante l’ultimo Festival di Sanremo, nel momento in cui Bugo abbandonò il palco per gli insulti in musica ricevuti dal collega Morgan. In quel frangente, Gilles fu infatti inquadrato dietro le quinte dalle telecamere e, nonostante si fosse trattato di pochi secondi, la sua bellezza non sfuggì all’occhio attento del pubblico: in poche ore, il numero dei seguaci di Gilles sui social salì vertiginosamente. Come c’era da aspettarsi, al talent condotto da Milly Carlucci il bel romano, che balla in coppia con la maestra Lucrezia Lando, sta spopolando. Bisogna però dire anche che il bellissimo Rocca è anche bravo a ballare e ogni sabato sera le sue esibizioni lo dimostrano. Sapevate che l’attore è fidanzato? Ebbene sì, da molti anni Gilles ha accanto una ragazza con cui convive, l’attrice Miriam Galanti. Ecco tutti i dettagli su di lei e sul loro rapporto.

Gilles Rocca e la fidanzata Miriam Galanti: un vero colpo di fulmine

Miriam Galanti è un’attrice originaria della provincia di Mantova che abbiamo visto recitare in tv nelle fiction “Che Dio ci aiuti” e “Don Matteo”. Lei e Gilles si sono incontrati per la prima volta da giovanissimi ad una scuola di recitazione e stanno insieme da ormai undici anni. Colpiti entrambi da un vero e proprio colpo di fulmine, decisero quasi subito di andare a vivere insieme e ancora oggi condividono la stessa casa, come ha raccontato Miriam al settimanale Confidenze. Nel rispondere alla domanda circa l’eventuale gelosia per l’esperienza di Gilles a Ballando con le Stelle 2020, dove balla accanto a Lucrezia Lando, la Galanti è stata molto schietta: “Gelosa? Non lo do a vedere perché sono orgogliosa, ma sì, ogni tanto mi girano le scatole. Però, non credo che possa cedere al fascino di una ballerina. Almeno spero, mi sembra impossibile”. Col padre della fidanzata, ex guardia giurata morto qualche anno colpito da infarto, Gilles era riuscito subito ad instaurare un bel rapporto, mentre con la madre della ragazza all’inizio non c’era molto feeling. Dopo la morte del padre, però, i due sono riusciti a mettere da parte le divergenze e ad andare finalmente d’accordo. La fidanzata di Gilles Rocca ha vissuto anche un’altra tragedia purtroppo: sua sorella minore, Lucrezia, è morta da piccola a causa della leucemia.

Miriam, che ha anche un altro fratello più piccolo, Manuel, in questo periodo conduce su Sky Arte il programma “Sei in un paese meraviglioso”, in coppia con Dario Vergassola.

