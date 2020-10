GF Vip, Stefano Sala contro Dayane Mello: parole durissime

Dayane Mello è uno dei concorrenti del GF Vip che sembra essersi ambientata molto bene all’interno della casa: Stefano Sala, il padre di sua figlia, ha parlato di lei e usato parole durissime.

Mentre Dayane Mello si trova all’interno della casa del GF Vip, il suo ex compagno e padre di sua figlia, Stefano Sala, ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi: le parole durissime. Il giovane artista ha partecipato anche lui al reality prima di Dayane Mello e in quell’occasione ha commosso il pubblico quando ha potuto riabbracciare la piccola Sofia sul tappeto rosso. Se la scorsa settimana abbiamo visto Dayane emozionarsi per una sorpresa ricevuta proprio grazie all’aiuto dell’ex compagno, le cose ora sono diverse. Proprio lei aveva parlato del loro difficile rapporto poco tempo fa. Al momento, Stefano Sala ha voluto dire la sua riguardo il comportamento dell’ex compagna all’interno della casa del GF Vip. In un primo momento ha raccontato la passione scoppiata tra loro e di come lei sia rimasta incinta quasi subito. Stefano Sala ha poi spiegato che, forse, non sono mai stati davvero innamorati. Vediamo nel dettaglio cos’altro ha confessato riguardo a Dayane Mello.

Stefano Sala accusa Dayane Mello: “C’è una bambina di mezzo”

Le parole durissime che Stefano Sala ha usato nei confronti della ex compagna nascono dall’amore e dal desiderio di proteggere la piccola Sofia. Il giovane ha spiegato che alla bambina viene spesso fatto notare dagli amici a scuola come si comporta la madre. Inoltre, ci tiene a precisare che la piccola vive con lui e che si occupa di ogni cosa, sebbene i due abbiano la custodia congiunta. Stefano Sala ha aggiunto che Dayane Mello sta mentendo davvero molto all’interno della casa del GF Vip. Al momento, non ha intenzione di intervenire pubblicamente, ma che se le cose dovessero prendere una svolta ancora peggiore, saprebbe come comportarsi. Sembra che Stefano Sala sia davvero molto infastidito dal comportamento dell’ex compagna e ha addirittura affermato di non credere alle lacrime che la concorrente ha versato per Sofia quando non ha potuto sentirla.

Per scoprire come evolverà la situazione tra Stefano Sala e la concorrente del GF Vip non ci resta che aspettare gli sviluppi futuri e continuare a seguire l’amatissimo programma. Voi, intanto, cosa ne pensate di quanto dichiarato dal giovane a Chi?