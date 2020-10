“È di nuovo femmina!”, lo splendido annuncio è appena arrivato attraverso i social: sarà mamma bis, che gioia!

Splendida notizia per Tania Cagnotto: l’ex tuffatrice è di nuovo incinta! Ad annunciarlo è stata proprio lei, attraverso un dolcissimo post pubblicato sul suo profilo social. Un post in cui si mostra con la sua primogenita, la piccola Maya, nata nel 2018, e in cui annuncia anche il sesso del bebè in arrivo: “Ed è di nuovo femmina!”. Un nuovo fiocco rosa quindi per mamma Tania e papà Stefano Parolin: l‘annuncio della gravidanza era arrivato ad agosto. Qualche ora fa, invece, l’annuncio del sesso.

“È di nuovo femmina!”, lo splendido annuncio di Tania Cagnotto è appena arrivato: sarà mamma bis

Nuova femminuccia in arrivo in casa Cagnotto-Parolin. Dopo la piccola Maya, l’ex tuffatrice è incinta di un’altra bambina. Una notizia meravigliosa, annunciata proprio dalla Cagnotto attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. Un post tenerissimo, in cui Tania mostra il pancino, accompagnata dalla piccola Maya, che ‘indossa’ un pancia finta sotto il vestitino. “Ma chi ha la pancia più grande?”, chiede ironicamente la bellissima Tania. E ironici sono anche gli hashtag che allega al post, in cui mostra la sua solidarietà a Stefano, l’unico maschietto della famiglia! Date un’occhiata alla didascalia al post:

Eh si, una gioia immensa per la campionessa di tuffi, che ad agosto, annunciando la sua gravidanza, si ritira definitivamente dalla sua attività sportiva, scegliendo di dedicarsi alla sua famiglia. Tania e Stefano sono convolati a nozze nel 2016 e, due anni dopo, è nata la primogenita Maya. La famiglia, ora, è pronta ad allargarsi!

Il post è stato in pochissimo tempo invaso dai likes e dai commenti dei fan: tutti ricchi di cuoricini e messaggi di affetto per la coppia, in questo momento davvero speciale. Non possiamo che unirici ai followers e mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori: auguri mamma Tania e papà Stefano!