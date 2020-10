Sembrerebbe che Giulia De Lellis abbia ritrovato nuovamente l’amore e che, addirittura, ci siano già state le presentazioni in famiglia.

È da diversi mesi che, come raccontato anche in diversi nostri articoli, non si fa altro che parlare di loro: Andrea Damante e Giulia De Lellis. Sembrava che l’armonia ritrovata durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus fosse quella duratura. Invece, non è stato affatto così. Per motivi che, ancora adesso, non sono stati specificati, l’ex amabilissima coppia di Uomini e Donne si è detta nuovamente addio. A darne la notizia ufficiale, lo sappiamo benissimo, è stata la diretta interessata. Che, un po’ di tempo, attraverso un’Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, ha voluto ufficializzare la sua rottura con Andrea Damante. I colpi di scena, però, non sono affatto terminati qui. Perché, da come si diceva da diverso tempo e come, tra l’altro, la stessa influencer romana ha confermato, sembrerebbe che l’ex corteggiatrice abbia ritrovato finalmente l’amore. E che, stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe addirittura che ci siano state anche già la presentazioni in famiglia. Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis, il nuovo amore e le presentazioni in famiglia: la notizia bomba

Seppure non siano ancora usciti allo scoperto, sembrerebbe che Giulia De Lellis e Carlo Beretta stiano facendo davvero sul serio. Certo, sappiamo benissimo che la notizia che li vorrebbe insieme è iniziata a diffondersi qualche mese fa. Ed, in particolare, in piena estate. E che, soltanto qualche giorno fa, l’influencer romana ha confermato il tutto. ‘Ho una nuova frequentazione, ma non ho tradito Andrea Damante’, ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, accontentando, quindi, chi le ha chiesto cosa ci fosse di reale dietro a questa notizia. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, le sorprese non sono affatto terminate qui. Stando a quanto si apprende dal settimanale Chi’, sembrerebbe che tra i due ci siano state già le presentazioni in famiglia lo scorso weekend.

Insomma, sarà questa la volta buona per Giulia De Lellis? Potrebbe essere proprio di si. E noi non possiamo fare altro che essere felice per lei! In fondo, si sa: se son rose, fioriranno!

La reazione di Andrea Damante

La nuova frequentazione di Giulia De Lellis con Carlo Beretta non è assolutamente passata inosservata. Nemmeno agli occhi di Andrea Damante. Sapete perché? La risposta è davvero semplice. Infatti, si dice che, ancora prima di essere il ‘nuovo amore’ della sua ex fidanzato, il giovane rampollo milanese era un amico dell’ex tronista veronese. Una notizia davvero pazzesca, non lo credete anche voi?

