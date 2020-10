Mika, sapete perché ha cominciato a studiare musica? L’incredibile retroscena che non tutti conoscono, ecco i dettagli della sua storia.

Mika è una delle popstar più amate al mondo. Con 9 dischi all’attivo e quasi 15 anni di carriera, è un personaggio molto apprezzato dal pubblico, che ha avuto modo di vederlo più volte all’opera anche in tv, in veste di vero e prorprio showman. Basti pensare al programma andato in onda su Rai Due, ‘Stasera casa Mika’, ma anche al suo ruolo di giudice in tre edizioni di X Factor, compresa quella che sta andando in onda proprio in queste settimane. Durante le sue esperienze televisive, Mika ha messo in mostra non solo il suo talento di artista, ma anche la sua simpatia e ironia e il suo grande carisma, che lo hanno fatto entrare in poco tempo anche nel cuore del pubblico italiano. A differenza di quanto possa sembrare, però, la vita di Mika non è stata sempre facilissima. Sapete, ad esempio, perché il cantante ha cominciato a studiare musica da bambino? Il motivo è incredibile, scopriamo insieme i dettagli di questo retroscena che non tutti conoscono.

Mika è uni degli artisti più amati e apprezzati al mondo, e su questo non ci sono dubbi. Ma sapete perché ha cominciato a studiare musica? Il motivo è alquanto incredibile. Mika, infatti, da bambino era particolarmente ribelle, come lui stesso ha raccontato, e ha avuto problemi a scuola, anche perché ha sempre sofferto di dislessia. A 10 anni, come ha detto in un’intervista a Vanity Fair, Mika è stato addirittura cacciato da scuola, ma questo evento lo ha poi indirizzato indirettamente verso la sua strada: “In quel periodo mia madre mi faceva vedere un sacco di film sulle persone in prigione perché voleva spaventarmi. Così iniziò a farmi studiare musica”, ha raccontato il cantante. E’ stata, dunque, sua madre la prima ad avvicinarlo alla musica, preoccupata che le sue difficoltà a scuola potessero portarlo su una cattiva strada.

La mamma di Mika, che alcuni mesi fa ha combattuto con il Coronavirus, è davvero molto importante per lui e tuttora lo sostiene e lo appoggia, aiutandolo nel suo lavoro come manager e stilista. E’ stata proprio lei, tra l’altro, a ‘iniziarlo’ al mondo della musica. Conoscevate questo retroscena della vita di MIka?