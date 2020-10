X Factor, ecco tutto quello che c’è da sapere su Roccuzzo: età, la sua famiglia e cosa fa nella vita.

X Factor 2020 sta avendo un enorme successo: sta per arrivare il momento dei live per il famoso talent show che quest’anno ha un tavolo di giudici di fuoco! Emma, Mika, Magnuel Agnelli e Hell Raton sono i giudici scelti per X Factor 2020: alla conduzione come di consueto Alessandro Cattelan. Nelle audizioni si è presentato un vero talento che ha fatto letteralmente piangere tutti: parliamo di Roccuzzo, uno dei cantanti della categoria Under Uomini capitanata da Emma. Il giovane di origini siciliane con il suo ‘Promettimi’ di Elisa ha conquistato i quattro sì iniziali con la salentina in lacrime, Mika emozionato, Manuel ed Hell Raton stupiti. Ma siete curiosi di conoscere qualche dettaglio sul talento? Vi sveliamo tutto.

X Factor, Roccuzzo: età, vita privata e ‘Ricominciamo da qui’

Roccuzzo è il nuovo talento di X Factor che fino ad oggi ha fatto piangere tutti. In attesa di conoscere se salirà sul palco dei live, vi diamo qualche info in più sul suo conto. Il suo nome è Giuseppe Roccuzzo ed è nato in provincia di Ragusa il 18 agosto 1996. Roccuzzo ha scelto questo nome per ‘ripicca’ al nonno che vorrebbe il nipote con lui a lavorare nei campi. La più grande passione di Giuseppe è la musica e l’ha dimostrato quando sul palco delle audizioni ha lasciato tutti tra lacrime e stupore cantando ‘Promettimi’ di Elisa.

Giuseppe si è trasferito al confine tra Italia e Svizzera per fare il cameriere ed aiutare così economicamente la famiglia. Vive a Luino e la sua famiglia è davvero numerosa: ha tre sorelle e la somiglianza con loro è davvero incredibile. Dal suo canale Facebook abbiamo notato che la mamma ha dato vita a quattro figli splendidi molto somiglianti tra loro:

Giuseppe fa il cameriere ma la sua più grande passione è la musica: negli ultimi anni si è dato alla scrittura di canzoni. Proprio il 2 ottobre è infatti stata pubblicata su Spotify una sua produzione: “Ricominciamo da qui” è il titolo del brano ed attraverso un link aggiunto nel suo canale Instagram è possibile ascoltarlo. Il brano è una canzone con una melodia molto dolce ed emozionante: con le sue parole, il talento di X Factor esprime tutta la sua voglia di ricominciare ‘da qui’ con un amore che non è mai finito. Roccuzzo è molto attivo sui social e con i suoi fan condivide video mentre canta: il suo pubblico è innamorato della sua voce.