Fabio Caressa, giornalista sportivo di successo, ha iniziato al lavorare da giovanissimo, ma sapete cosa faceva prima di diventare famoso?

La voce di Fabio Caressa è familiare ormai a tutti noi: è lui infatti che con i suoi commenti accompagna le più importanti partite di calcio. Chi non ricorda il suo grido di gioia “andiamo a Berlino, Beppe”, ai mondiali del 2006 che videro trionfare l’Italia? Il giornalista sportivo, nato a Roma il 18 aprile 1967, è sposato con Benedetta Parodi e la coppia ha tre figli. La grande passione per il calcio è nata insieme a Fabio, che ne ha fatto la sua professione ottenendo molte soddisfazioni e percorrendo una carriera brillante. Ma quali sono stati gli esordi di Fabio Caressa nel settore dell’informazione calcistica? Sapete come ha cominciato e quanti anni aveva? Ecco il retroscena sul suo percorso di giornalista sportivo.

Fabio Caressa, cosa faceva prima di diventare famoso? Il retroscena inedito

Conseguita la maturità, Fabio Caressa continuò gli studi alla LUISS di Roma laureandosi in Scienze Politiche. Appena ventunenne, iniziò a lavorare presso una tv locale, TeleRoma, addentrandosi sempre di più nel settore della cronaca sportiva. Fattosi notare subito per il suo talento, gli fu permesso di condurre una rubrica di calcio intitolata “Golmania”. Da qui, Sandro Piccinini decise di trasferirlo nella redazione di TeleRoma56. Nel mezzo di tutte queste tappe, Fabio non abbandonò mai gli studi universitari e infatti riuscì a laurearsi nel prestigioso ateneo romano. Ma c’è di più: Caressa è riuscito a concludere anche un altro percorso di studi, laureandosi all’Università di Salamanca. Dopo tanta gavetta è diventato uno dei principali telecronisti di Sky, insieme al collega Beppe Bergomi. I figli avuti con Benedetta Parodi sono tutti e tre quasi adolescenti. Come anticipato, la coppia ha rinnovato le sue nozze nel 2018 e la cerimonia si è svolta alle Maldive.

Molto riservato, Fabio Caressa non utilizza i social, ma è possibile trovare qualche scatto sul profilo Instagram di sua moglie Benedetta.

