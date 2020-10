Patrizia De Blanck incantevole: truccata ed in posa, la contessa concorrente del Grande Fratello VIP ha lasciato tutti senza parole con la sua fotografia in primo piano.

Patrizia de Blanck è senza dubbio la protagonista di questo Grande Fratello VIP 5. La contessa da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia si è fatta riconoscere ed ha sempre fatto sì che le telecamere fossero puntate su lei: nel corso dei primi giorni la concorrente si è spogliata completamente nuda avanti le telecamere! Non solo: è stata spesso al centro dell’attenzione chiamata a parlare da Alfonso Signorini ma non solo. Per i suoi coinquilini del reality è un vero leader: nessuno riuscirebbe a fare a meno di lei. Nelle ultime ore sui social è spuntata una foto del passato in cui per molti è ‘irriconoscibile’. Vi mostriamo subito il post che ha fatto il pieno di like ma soprattutto di commenti magnifici per la concorrente del GF VIP.

Patrizia De Blanck irriconoscibile: truccata e in posa, bella come non mai!

Truccata ed in posa: Patrizia de Blanck nell’ultimo post pubblicato è davvero incantevole. La contessa è sempre stata una bellissima donna, molto desiderata: in questo scatto sul suo canale Instagram lascia tutti senza parole.

Si possono leggere infatti i commenti dei suoi fan, incantati da tanta bellezza e dal tanto carattere che ha e che dimostra ogni giorno nella casa più spiata d’Italia. “È una grande donna,sfido tutte di arrivare ad 80 anni con il suo intelletto,il suo viso, la sua essenza originale….niente plastica, ne altre porcherie in viso!” scrive un utente Instagram. Beh, come darle torto? E’ proprio vero, nonostante l’età, la De Blanck sembra una ragazzina!

Possibile squalifica

Sta facendo chiacchierare non poco nelle ultime ore: probabilmente la contessa è a rischio squalifica perchè avrebbe portato con sé uno orologio. Se ne sono accorti tutti coloro che seguivano la diretta dalla casa: la concorrente ha rivelato ad Enock di conoscere l’orario. Gli autori prenderanno provvedimenti?