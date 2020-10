Il bellissimo ragazzo in questo scatto è il figlio di un attore italiano tra i più affascinanti e la loro somiglianza è incredibile: riuscite a capire di chi si tratta?

Stessa bellezza limpida, occhi magnetici e un fascino davvero incredibile: il giovane in questa foto è il figlio di uno degli attori italiani più apprezzati e affascinanti. La loro somiglianza è evidente nei lineamenti raffinati del viso e nelle espressioni profonde. Riuscite a capire di chi si tratta? Si chiama Andrea Eduardo ed è il figlio di Alessandro Preziosi! L’attore di origine napoletana classe 1973 che ha esordito in televisione con “Beato tra le donne” di cui vinse la puntata. La sua carriera, divisa tra tv e teatro, è brillante e piena di successi. Indimenticabile nel ruolo che lo ha consacrato alla fama, il Conte Fabrizio Ristori in Elisa di Rivombrosa. Inoltre, proprio qualche tempo fa un’altra attrice del cast della celebre fiction aveva raccontato di un incredibile retroscena sulla fortunatissima serie. Talentuoso e dalle doti interpretative incredibili, Alessandro Preziosi ha preso parte a successi come Mine Vaganti, I Viceré, I Medici. Il celebre attore ha una figlia, Elena, nata dalla relazione con Vittoria Puccini e un figlio, Andrea, l’affascinante giovane uomo che vedete in fotografia. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Chi è Andrea, figlio dell’attore Alessandro Preziosi

Il suo nome completo è Andrea Eduardo Preziosi ed è il primogenito del celebre attore e di Rossella Zito. Classe 1995, l’affascinante giovane sembra una persona molto discreta e riservata. Il suo profilo Instagram lo ritrae in attimi di vita quotidiana fatta di amici, passioni e famiglia. Non ci sono notizie riguardo alla sua situazione sentimentale. La somiglianza tra l’affascinante Alessandro Preziosi e suo figlio è però evidente. Infatti, entrambi hanno il viso dai lineamenti sottili, capelli scuri e grandi e magnetici occhi di un azzuro-verde davvero incredibile. Andrea Preziosi sembra un ragazzo molto compito, profondo e pieno di passioni. Al momento, sembra non avere intenzione di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, mentre pare amare la buona cucina come dimostrano diversi scatti che ha pubblicato.

Due uomini pieni di fascino, non trovate?