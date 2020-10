Il celebre Mario Balotelli è uno dei calciatori più incredibili del panorama sportivo, ma sapete in cosa è diplomato? Il retroscena inedito sul campione.

Il celebre campione Mario Balotelli è uno dei giocatori più talentuosi e apprezzati del panorama calcistico. Classe 1990, nella sua carriera è stato vincitore, insieme alle squadre in cui militava, di diversi premi tra cui tre scudetti e il titolo di vicecampione d’Europa nel 2012. Il suo passato non è stato semplice, Mario Balotelli è nato a Palermo in una famiglia di origine ghanese ma è stato dato in affido ai signori Balotelli a causa delle sue condizioni di salute. Il calciatore ha una famiglia splendida e piena d’amore. Ha un ottimo rapporto con il fratello biologico, Enock, che è uno dei concorrenti del GF Vip e al quale il campione ha fatto una sorpresa proprio in diretta. Se la sua carriera sportiva è nota ai più, non tutti sanno in cosa è diplomato Mario Balotelli: scopriamolo.

Mario Balotelli: ecco in cosa è diplomato il campione

Un vero e proprio talento calcistico, ma anche uno sportivo nato: fin da bambino, quando aveva otto anni, il celebre campione si è dedicato a svariate discipline. Ha fatto parte degli scout e si è cimentato nel karate, nel nuoto, nel judo e nella pallacanestro. Mario Balotelli è famoso per il suo carattere istintivo, diretto e sincero, ma anche per l’immenso cuore che ha dimostrato in diverse occasioni. In molti, tuttavia, non sono a conoscenza di un retroscena sul celebre campione. In che cosa è diplomato Mario Balotelli? Il famoso calciatore ha conseguito, nel Luglio del 2010, il diploma in ragioneria ottenendo il punteggio di 60/100. Avreste mai immaginato che fosse proprio questo il percorso scolastico del giocatore? Ricordiamo che Mario Balotelli è padre di due splendidi bambini e al momento sembra non essere impegnato in alcuna relazione.

Un incredibile retroscena sull’amatissimo campione, ammirato da milioni di fan, come dimostra il suo profilo Instagram seguito da oltre nove milioni di follower. Avreste mai immaginato che Mario Balotelli è diplomato in ragioneria?