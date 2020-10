GF Vip, Elisabetta Gregoraci: colpo di scena! A pochi minuti dal verdetto…

Mancano pochi minuti ad una nuova puntata del GF Vip: Elisabetta Gregoraci sorprende tutti con un vero colpo di scena. Ecco cos’è successo.

C’è molta attesa la nuova puntata del GF Vip che andrà in onda stasera su Canale 5: il cerchio comincia lentamente a stringersi e si fa sempre più spietato. I nominati si questa sera sono tre donne della Casa molto importanti nelle dinamiche del gioco. Parliamo di Maria Teresa Ruta, Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci. Proprio quest’ultima ha trascorso dei momenti difficili ultimamente per quanto accaduto nella puntata di lunedì scorso durante la quale sono state mandate in onda delle clip che non gioverebbero alla sua immagine in quanto ad onestà nei confronti di Pierpaolo Pretelli. In questi giorni il Grande Fratello Vip ha chiesto alle concorrenti a rischio eliminazione di questa settimana di scrivere una lettera ad un coinquilino scelto da loro e a cui consegnarla nel caso in cui uscissero dal reality. Elisabetta ha scelto come destinatario Pierpaolo, Dayane ha scritto a Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta a sua figlia Guenda. Vediamo quali parole Elisabetta ha dedicato al bel Pretelli.

Elisabetta Gregoraci, colpo di scena prima della diretta: cosa è accaduto

Come mostrato nel daytime di oggi pomeriggio su Canale 5, la showgirl ha letto la sua lettera nel confessionale. Rivolgendosi prima a Pierpaolo e Andrea, Elisabetta ha che l’aver fatto la loro conoscenza nella Casa è stato per lei una sorpresa inaspettata che l’ha resa felice. Se dovesse essere eliminata, il suo ultimo ricordo è andato all’ex velino di Striscia: “Mai avrei pensato di trovare una persona che mi colpisse così tanto. Penso tanto a noi in queste ore e il distacco non sarà semplice per entrambi”, ha scritto l’ex conduttrice di Made in Sud non senza un pizzico di commozione. Ha poi rivelato che tempo fa aveva letto di Pierpaolo in un’intervista in cui parlava di lei e che in quell’occasione l’aveva fatta sorridere. Lo ha ringraziato per i bei momenti trascorsi insieme e per il supporto che le ha sempre dato. “Mi mancherai tantissimo fuori di qui, ma sappi che farò il tifo per te. Voglio vederti in cima su quella scala in finale e vincitore, perché te lo meriti tanto. Pensami, io lo farò sempre”.

Cosa ne pensate? Come reagirà Pierpaolo alle belle parole a lui dedicate da Elisabetta?

