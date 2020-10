Avete mai visto il papà di Giada de Blanck, figlia della contessa Patrizia? C’è una splendida fotografia sui social: date un’occhiata!

La contessina Giada De Blanck si è fatta conoscere come concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2003 ed anche se oggi si è allontanata dal mondo della televisione, continua ad essere amata e seguita. Grazie al suo sorriso è rimasta nel cuore di tutti. Giada nel nata nel 1981 da Patrizia de Blanck, oggi concorrente del Grande Fratello VIP 5, e Giuseppe Drommi, console di Panama. La contessina ha studiato a Roma ed ha lavorato come modella: sapete che nel 2000 ha raggiunto le semifinali di Miss Italia? Bella proprio come la sua mamma, Giada è sempre stata molto apprezzata e lo è tutt’oggi. Sui social è spuntata una fotografia del passato: la piccola De Blanck è in braccio al suo papà, date un’occhiata.

Avete mai visto il papà di Giada De Blanck, figlia della contessa? Somiglianza incredibile

Giada De Blanck è nata dalla storia tra Patrizia e Giuseppe Drommi, console di Panama. Sui social, nel profilo della contessa, è spuntata una fotografia del passato davvero bellissima. Vediamo la piccola Giada in braccio al suo papà: la somiglianza è incredibile e la tenerezza è alle stelle. “Una piccola Giada felice in braccio al papà” è la didascalia del post. Guardate che incanto:

Il papà di Giada De Blanck è un nome rimbalzato spesso nella cronaca italiana, non solo per la sua storia d’amore con la contessa ma anche per il dramma legato all’ex moglie, Anna Fallarino, vittima de ‘il delitto Casati Stampa’ o ‘delitto di Via Puccini’. Giuseppe, anche conosciuto come ‘Peppino’, era un ingegnere e console di Panama. La sua scomparsa risale al 1999. E’ passato a miglior vita dopo una dura battaglia contro un tumore.

Patrizia de Blanck al GF VIP

E la contessa proprio nelle ultime ore sta facendo chiacchierare per aver presumibilmente violato il regolamento del famoso reality. A quanto pare la De Blanck ha portato nella casa un orologio: ai concorrenti è vietato conoscere l’orario. Cosa succederà alla leader della casa del GF VIP?