Attualmente concorrente di Tale e Quale Show, Luca Ward ha vissuto nella sua vita un immenso dramma: il dolore è davvero inspiegabile.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Luca Ward. Attualmente uno dei concorrenti dell’attuale edizione di ‘Tale e Quale Show’, decanta di una carriera davvero immensa. Non soltanto doppiatore di numerosi film televisivi e cinematografici, ma anche immenso e formidabile attore di teatro, cinema, fiction e molto altro ancora. Insomma, un curriculum che, diciamoci la verità, farebbe invidia a chiunque. Quello che, molto probabilmente, in pochissimi sanno è che, negli anni precedenti, purtroppo Luca Ward è stato il protagonista di un vero e proprio dramma. A raccontare ogni cosa è stato il diretto interessato. Che, in una sua intervista a ‘Vieni da Me’ datata il 13 Febbraio del 2019, non ha affatto potuto fare a meno di raccontarlo pubblicamente. Infatti, protagonista delle ‘Domande al buio’ lette da Caterina Balivo, l’attore si è praticamente raccontato e confessato senza troppi peli sulla lingua. Ed è per questo motivo che non ha perso occasione di raccontare un particolare episodio che, molto probabilmente, non aveva mai raccontato prima d’ora. Ecco tutti i dettagli.

Tale e Quale, il dramma di Luca Ward: l’inedita rivelazione

Ospite a ‘Vieni da Me’ nel Febbraio del 2019, Luca Ward, come dicevamo precedentemente, non ha affatto potuto fare a meno di raccontarsi senza troppi peli sulla lingua. E così, oltre ad aver parlato dell’iconica figura che ha doppiato, della sua famiglia e del rapporto, a tratti ‘burrascoso’ con suo fratello Andrea, il famoso attore ha anche raccontato, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, di un vero e proprio dramma di cui lui e sua moglie sono stati protagonisti diversi anni fa. Sappiamo benissimo che dopo ben 25 anni dal suo primo matrimonio, Luca Ward si separa dalla sua prima moglie. Ed incontra la bellissima Giada Desideri, anche lei splendida attrice dello spettacolo italiano. I due convolano a nozze nel 2013. Anche se nel 2007 diventano genitori del loro primogenito Lupo. E nel 2009 della piccola Luna. Dopo la nascita di quest’ultima, come raccontato anche dal diretto interessato a Caterina Balivo, la coppia vive un vero e proprio dramma. Infatti, i due sarebbero dovuti diventare genitori per la terza volta, ma purtroppo qualcosa è andato storto. ‘C’era anche un terzo dopo Luna, che però non è andato in porto. Si sarebbe chiamato Leone, però è andata così’, ha detto Luca Ward alla padrona di casa.

‘Quando mi ha detto che era incinta, mi ha preso un colpo perché ho incominciato a fare i conti con l’eta. Però riflettendoci ho detto ‘ma dov’è il problema, io vengo da una famiglia numerosa’. Poi, però, è andato via dopo poche settimane’, ha continuato a dire Luca Ward in merito a questo dramma impressionante.