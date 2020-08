Luca Ward è uno dei protagonisti di Tale e Quale Show, ma chi è esattamente? Scopriamo tutto quello che occorre sapere su di lui.

Il 18 Settembre a tenerci compagnia tornerà Carlo Conti, che condurrà il famoso programma Tale e Quale Show all’interno del quale i personaggi del mondo dello spettacolo si sfidano in esibizioni canore. Tra i protagonisti troveremo Luca Ward, volto noto al pubblico, che da sempre fa impazzire le donne per una caratteristica in particolare. Ma andiamo con ordine. Quello che differenzia il programma da molti altri è il fatto che i concorrenti non si limitano a proporre un brano, ma debbano trasformarsi nel cantante fisicamente e vocalmente, cercando di somigliargli il più possibile. Nel corso degli anni, artisti di ogni ramo dello spettacolo ci hanno conquistato, sorpreso, commosso grazie alle loro abilità.

Con una giuria variegata e spumeggiante, un conduttore sempre divertente e in grado di tenere il ritmo alto e personaggi di spicco nel cast, Tale e Quale Show promette di non deludere ancora una volta e di tenere incollato il pubblico fino alla fine.

Tale e Quale Show, Luca Ward e la caratteristica che fa impazzire le donne

Tra i protagonisti della prossima edizione del programma, troviamo proprio lui, Luca Ward, attore e doppiatore italiano tra i più apprezzati. Nato a Roma nel 1960, è stato lui a dare voce nientemeno che a Russel Crowe nel famosissimo Il Gladiatore. Non finisce qui. Tra i suoi doppiaggi di maggiore successo troviamo Pulp Fiction, James Bond e il Corvo. Una carriera di grande successo per Luca Ward che ha preso parte anche a produzioni internazionali. Dal 2018 è sua la voce narrante di Ulisse il piacere della scoperta.

La sua bravura non si limita al doppiaggio, infatti è stato anche un attore molto apprezzato. Ha fatto parte della serie televisiva Elisa di Rivombrosa e ha partecipato a diversi film, come Dalla parte giusta e 7km da Gerusalemme. Tra i vari impegni, è riuscito a partecipare all’edizione del 2010 dell’Isola dei Famosi.

Luca Ward è un uomo affascinante, ma una cosa in particolare fa impazzire le donne di tutto il mondo: la voce. Calda, profonda, perfettamente modulata e intensa, è in grado di far sognare e dare uno spessore unico e a tutto tondo dei personaggi. Possiamo ascoltarla in questo filmato preso dal suo profilo Instagram.

Non ci sono dubbi sul fatto che la sua partecipazione a Tale e Quale Show regalerà di certo grandi emozioni.

Cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Seppure sia un personaggio pubblico e, soprattutto, molto amato, Luca Ward ama particolarmente preservare la sua vita privata. Di lui, infatti, sappiamo che dal 1983 al 2004 è stato sposato con Claudia Razzi. E da lei ha avuto ben tre figli. Mentre, dal 2013, è felicemente sposato con Giada Desideri, anche lei splendida attrice.

Insomma, sono o non sono una splendida coppia?

A.G.