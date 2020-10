Coronavirus, Conte annuncia aiuti economici: le misure annunciate

Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa ha annunciato aiuti economici per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

Il Coronavirus torna a far paura. La seconda ondata del temibile morbo ha ormai invaso il nostro paese. L’Italia sfiora quota ventimila nuovi positivi al giorno. I focolai ormai sono sparsi per tutto il paese e in alcune regioni, come Lombardia, Lazio e Campania, la situazione diventa assai critica. A Napoli, dopo l’annuncio del lockdown del governatore De Luca, i cittadini si sono riversati in strada e ci sono stati anche scontri con la polizia. Il giorno dopo, la manifestazione si è sposata a Roma, dove i cittadini hanno protestato contro il ‘coprifuoco’. La situazione è ormai degenerata, sia dal punto di vista dell’ordine pubblico sia soprattutto per i nuovi positivi registrati nel paese. Il governo è corso ai ripari con due dpcm a poca distanza l’uno dall’altro.

Coronavirus, Conte annuncia aiuti economici: le misure

Il premier Giuseppe Conte oggi ha tenuto una conferenza stampa per annunciare le misure del nuovo dpcm. Il presidente del Consiglio ha annunciato la chiusura di bar, ristoranti e pizzerie alle ore 18. Si potrà lavorare solo con l’asporto, ma resteranno aperti nel weekend e durante i festivi. Annunciata la chiusura di teatri, cinema, piscine e palestre. Annunciate anche nuove restrizioni anche per congressi, fiere e manifestazioni. Il premier, però, non lascerà indietro nessuno ed ha annunciato aiuti economici per le categorie in difficoltà. Durante la conferenza stampa, infatti, Conte ha dichiarato: “Arriveranno nuovi contributi a fondo perduto, ci saranno crediti di imposta, verrà cancellata la seconda rata Imu, verrà confermata la cassa integrazione e ci sarà una nuova indennità mensile una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e quelli intermittenti dello sport”. Il premier ha poi aggiunto: “Offriremo una ulteriore mensilità del reddito di emergenza e misure di sostegno per la filiera agroalimentare. In questo modo chi dovrà sospendere la propria attività potrà giovarsi di un sostegno economico per le prossime settimane”. I ristori, come ha annunciato il presidente del Consiglio, arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati con bonifico bancario dell’Agenzia delle Entrate. I nuovi indennizzi, inoltre, sono tutti aggiuntivi a quelli già in vigore.

Con queste nuove misure, il governo spera di rallentare la corsa del virus e soprattutto di fiancheggiare gli italiani in questo periodo così particolare. La crisi economica sembra non avere precedenti e il paese ne sta risentendo molto.